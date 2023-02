Vrátila jste se nejen do seriálu Zoo, ale aktuálně zkoušíte i v Hudebním divadle Karlín muzikál Bodyguard. Jak to vše zvládáte s mateřskými povinnostmi?

Každé ráno a večer se hodně modlím a prosím o energii, kterou občas mám a občas nemám. Zní to tak, že je toho strašně moc, ale nemám toho zase tolik. Mám všechno hezky rozházené. Zkouším třeba tři hodiny v divadle, potom přejedu na jiné místo, a pak mám zase čtyři dny jen s dětmi… Většinu věcí stíhám, když je Nathánek ve školce a Tristánek s tatínkem. Naštěstí má kromě mě ještě jednoho rodiče. (smích)