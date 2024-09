Herečka a zpěvačka Eva Burešová se po třinácti letech vrátila na místo činu do show Česko Slovensko má talent, kde jako soutěžící odstartovala v roce 2011 svou kariéru. Tentokrát ovšem usedá na místě porotce a otevřeně přiznává, že je spíš přátelská než přísná. Její starší syn Nathaniel se nedávno vyznal, že by chtěl být hercem. Jak se na jeho rozhodnutí Eva dívá?

Máte za sebou natáčení několika dílů soutěže Česko Slovensko má talent. Jaké to bylo opět se do soutěže vrátit?

Na místo činu jsem se vrátila po třinácti letech a byl to pro mě neuvěřitelný zážitek. Pokud ta show bude i nadále pokračovat a vedení projeví zájem, velmi ráda na židli v porotě zůstanu natrvalo. Nebo alespoň delší dobu. Zážitky, které ze současného natáčení mám, jsou velmi inspirativní. Vše jsem si naplno užila.

Zpěvačka Eva Burešová soutěžila v roce 2011 v show Česko Slovensko má talent. Připomeňte si ji s námi:

S působením v porotě talentové soutěže už máte zkušenosti. Mohli jsme vás vidět v show Tvoje tvář má známý hlas…

To je pravda, ale porotcování Talentu je trochu jiné. V něm vystupují většinou začátečníci, amatéři, kterým může soutěž změnit život. Kdežto ve Tváři byli profesionálové, pro něž šlo o zábavu a hru, která nemění jejich existenci. Věděli, že pokud nevyhrají, mají se kam vrátit. Do Národního divadla v Praze, do hlavního vysílacího času v televizi, na pódia… Nikdo jim nemohl ublížit tím, že by řekl, že se jim jejich show zrovna nepovedla.

Není tajemstvím, že jste dost emotivní člověk. Dáváte při hodnocení na vlastní pocity, nebo jsou předem určena i daná kritéria? A byla jste tentokrát přísná?

Přísný porotce určitě nejsem. Vždy jednám, jak mi radí srdce. Snažila jsem se hodnotit naprosto upřímně a říkala, co si myslím, že daný člověk v sobě má a nemá. Když tam byla vystoupení, o kterých jsem věděla, že je nedokážu okomentovat a že jim nerozumím, zhodnotila jsem jenom, zda se mi líbila, nebo ne. Většinou se mi líbila, navíc vím, jakou práci dá něco takového připravit. Když se odehrávala pěvecká nebo herecká vystoupení, vždy jsem přesně věděla, co mám říct.

Překvapil vás někdo?

Musím říct, že tam byla hromada zpěváků a zpěvaček, kteří byli naprosto neuvěřitelní. Mám pocit, že mladší generace, které je kolem dvaceti let, je úplně jinde, než jsme my. A to jsem jenom o deset let starší! Mladí mají úplně jiné možnosti hudebního vzdělávání, byli opravdu fantastičtí. Měli výbornou angličtinu, měli flow, vypadali skvěle… A proto si myslím, že by ode mě nebylo fér, kdybych někomu řekla: ne. Většinou jsem se jich ptala, zda jsou si jistí, že muziku chtějí dělat, protože pokud postoupí a mají na to, může se jim změnit život.

Ne všichni určitě přišli na jeviště suverénně. Jak jste reagovala, pokud se objevil někdo nesmělý?

Byla tam spousta talentovaných lidí, na kterých jsem hned viděla, že se strašlivě stydí. Šlo obvykle o ty starší. Ale když mi odpověděli, že by se skutečně rádi pustili do nové profese a já viděla, že na ni mají, pustila jsem je dál. Ne všichni ale byli na kariéru připravení. Těm jsem pak třeba řekla: „Zkuste to za rok, potenciál máte, ale ještě popracujte na tom nebo na tom…“

close info Zdroj: se svolením TV Prima zoom_in Eva Burešová také hraje v seriálu Zoo.

Když jste vy začínala, byla jste stydlivý typ, nebo naopak?

Nikdy jsem nebyla stydlivý typ. Odmalinka jsem na pódium patřila. Je mi tam dobře. Jsem na něm doma. Je ale pravda, že jsem v Talentu soutěžila před třinácti lety a tam jsem se klepala, protože šlo o moji první zkušenost s televizí. Nikdy jsem nezpívala před Jarem Slávikem, Martinem Dejdarem a Lucií Bílou, kteří v té době byli v porotě.

Jaké to bylo?

Bylo to pro mě něco šíleného. (smích) Ale pak jsem strach ze sebe dostala a bylo to dobrý. Na jeviště určitě patřím! Tím jsem si jistá. A každý, kdo mě na něm viděl a zažil, ví, jak jsem tam šťastná. Myslím, že bych nic jiného nemohla dělat. Fakt je, že na jeviště stud nepatří, musí jít stranou.

Vzpomenete si, co vám po vystoupení porotci řekli a kdo byl nejpřísnější? Jaro Slávik?

Nebyl přísný a nekritizoval můj výkon. Hodnotil moje šaty, které se mu nelíbily. Ale jinak řekl, že jsem nejlepší zpěvačka napříč všemi soutěžemi, které tady byly. A Lucka Bílá řekla, že jsem byla skvělá a že se určitě budeme potkávat. To se opakovalo až do finále. Byla jsem za jejich kritiku šťastná.

Jste maminkou dvou synů. Kdyby kluci chtěli jít stejnou cestou jako vy, jak byste reagovala?

Budu svoje děti vždycky podporovat ve všem, co budou chtít dělat. Můj syn Nathaniel mi zrovna před pár dny řekl, že chce být herec. Už teď, v sedmi letech, se vyjádřil, že by chtěl být v televizi.

Eva s mladším synem Tristanem Williamem Forejtem:

Jaká byla vaše reakce?

Odpověděla jsem mu, že o. k., ale ať si uvědomí, že ho v té televizi uvidí spousta lidí. Těch hodných, ale i méně hodných. Je potřeba dětem říkat všechna úskalí. Ale domnívám se, že má ještě čas. Každopádně si stojím za tím, že děti rodičů, jež se v showbyznysu pohybují, to mají trochu jiné. Ani si nemyslím, že by potřebovaly chodit do soutěží. Je to, jako když máte firmu. Vybudujete ji a jednou, až tady nebudete, ji vaše děti převezmou. V tom je to jiné. Ale kdyby můj starší nebo mladší syn chtěl působit v showbyznysu, řeknu mu pro a proti a pak už si musí zvolit sám.

Oba jste s partnerem známí… Chodí Nathaniel ze školy a nosí o vás domů informace od jiných dětí?

Ano, oba synové už vnímají, že jsme známí. Dokonce jsem zjistila, že ve škole, kam Nathánek chodí, někde visí moje fotka. Ale nevím proč, to jsem z něj nedostala. (smích) Jeho spolužáci vědí, kdo jsem. Jsou to děti, které chodí na mé koncerty s rodiči, dokonce i jeho paní vychovatelka na ně chodí! Nebo se dívají na seriál Zoo. Myslím, že má kolem sebe komunitu fajn lidí a zatím mu tohle neubližuje. Řekla bych, že ho okolí spíš chrání. Mají ho rádi. A milují i Přemka! (smích)

Evy partner Přemek Forejt je známý šéfkuchař:

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Přemek Forejt

Na co se mohou těšit fanoušci seriálu Zoo, kde hrajete?

Moje postava Viky zažije spoustu velmi zajímavých situací, které nakonec všechny dobře dopadnou, a prožije i tu svoji pohádkovou svatbu, na kterou se určitě těší i diváci.