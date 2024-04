Moderátorka Eva Decastelo se po delší době objevila ve společnosti a nešlo si nevšimnout, že je jako proutek. Váží neuvěřitelných pětačtyřicet kilo. Přiznala, že nižší váhu snad ještě neměla.

Eva Decastelo | Foto: Profimedia

Co se stalo, že jste tak moc zhubla?

Je to hodně dáno tím, že jsem měla dostatek času si kontrolovat stravu a zdravě jíst, čímž nemyslím, že bych držela diety. Měla jsem čas jíst pravidelně, připravovat si dobré a kvalitní jídlo, a do toho všeho jsem ještě měla poměrně těžký zápal plic. Tělo spotřebovávalo hodně síly na to, aby se uzdravilo a se stravováním to nebylo v tu dobu úplně nejlepší… Teď se dávám znovu dohromady a musím říct, že mě to celé nakoplo k novému začátku.

Nebude z vás nová, či druhá Iva Pazderková, která zabodovala v bikini fitness?

Rozhodně ne. (smích) Na rozdíl od Ivy nebo Vaška Noida Bárty nemám vůli. Mám extrémně slabou vůli, takže soutěž v bikini fitness u mě nehrozí.

V minulosti jste ale cvičila a hlídala si stravu…

Ovšem bylo to jen nárazové. Když je vám pětačtyřicet, každé kilo navíc je vidět. A všechno, o co tělo ošidíte, vám několikanásobně vrátí. Stejně tak to funguje, když se ke svému tělu chováte hezky, také vám to pozitivně vrátí. Bohužel, po čtyřicítce už je vše složitější, dávám si tedy dobrý pozor.

Nesvádí vás partner Tomáš Třeštík nebo děti k tomu, abyste hřešila?

Dám si cokoli, jen to nepřeháním. V těhotenství jsem milovala jeden typ sušenky a byla schopná sníst jich na posezení osm. Když jsem měla „buben“, nevadilo to, jenže já tenhle zvyk pažravosti udržovala i poté a tehdy už problém byl. Naučila jsem se střídmosti. Klidně si dám dort nebo hamburger, ale jednou za měsíc a snažím se jíst kvalitní potraviny.

V poslední době jste se stáhla z očí veřejnosti. Bylo to cíleně?

Je to cíleně. Je mi hloupé to říct, ale jsem unavenější. Poměrně mě to vyčerpávalo, takže jsem tu energii přerodila na věnování se sama sobě, své rodině a práci. A nese to výsledky, myslím, že je to poznat i na mně. Na večírky chodím už jenom pracovně. Nestalo se mi ani nepamatuju, že bych šla někam na party nepracovně.

Eva Decastelo s partnerem Tomášem Třeštíkem:

Eva DecasteloZdroj: Profimedia

Co vás tento rok čeká?

Čeká mě hodně cestování, především s mojí maminkou. Daly jsme si předsevzetí, že když bude volno, budeme cestovat. Máme za sebou cestu do Madridu. Moje maminka je skvělá plánovačka, takže vždycky naplánuje, co bychom měly vidět, což je fajn. Moc se s ní těším i na další výlety. A také jsem začala zkoušet novou divadelní hru s Lukášem Langmajerem.