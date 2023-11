Loni v listopadu přivedla na svět prvního potomka, syna Killiana. Už za dva měsíce by k němu měl přibýt bráška, jehož jméno si devětadvacetiletá moderátorka televize Prima Eva Hecko Perkausová s manželem, podnikatelem Ivanem Heckem zatím nechávají pro sebe. Moc se na malého těší a doufají, že porod proběhne rychle a vše bude v pořádku.

Eva Hecko Perkausová | Foto: se svolením Evy Perkausové

Porod se nezadržitelně blíží, jste ve třetím trimestru. Už nakupujete a řešíte výbavičku?

Přiznám, že se nepřipravuju nijak. Tím, že to bude opět chlapeček, nemusím měnit ani modrou barvu za růžovou. Věci jen včas vyndám ze skříní a bude. Přípravy tedy neprobíhají žádné. Ani na porod.

Když srovnáte své první a druhé těhotenství, vidíte rozdíl?

Mile mě překvapilo, že ani u druhého těhotenství nemám žádné komplikace. Nechci to samozřejmě zakřiknout, ale všechno probíhá v poklidu. Spousta kamarádek mě upozorňovala na to, že druhé těhotenství bývá úplně jiné, ale já mám pocit, že probíhá naprosto stejně. Jediná změna je v tom, že bříško nebylo dlouho vidět, ale pak najednou z ničeho nic jsem měla obrovský pupek, takže si teď připadám jak v osmém měsíci. (smích) Docela mě to překvapilo, tím že jsem těhotná krátce po sobě. Říkala jsem si, že bříško bude vidět mnohem dřív.

Eva Hecko Perkausová přiznává, že nebýt partnera, práci nezvládne:

Zdroj: Youtube

Kdy máte termín porodu?

Na přelomu ledna a února. Předtím jsem rodila v listopadu a šla rodit dva dny před termínem. Uvidíme, jak to bude tentokrát.

Strach z porodu nemáte? Poprvé jste rodila třináct hodin… To není zrovna málo.

Porod jako takový byl hodně dlouhý. Teď trošku doufám, že když už mám jeden za sebou, bude vše rychlejší. Ale ať to bude jakkoli, hlavně, ať je vše v pořádku a miminko je zdravé.

Jana Bernášková o manželství: Chvilkama nám to klape skvěle, chvilkama míň

Potkáváme se při otevření největšího světelného parku v Evropě. Půjdete si ho s celou rodinou ještě před porodem prohlédnout?

Myslím, že to ještě před porodem i s malým v pohodě stihneme. Už začíná vnímat okolí – různé postavičky a světýlka. A v parku Wonderland je všechno vyzdobené a pohádkové, tak si myslím, že se mu to bude líbit a bude vše vnímat. Schválně, jsem zvědavá na jeho reakce. (smích)

Eva Hecko Perkausová dlouho moderovala Hlavní zprávy s Romanem Šebrlem:

Eva Hecko Perkausová a Roman ŠebrleZdroj: se svolením Evy Perkausové

Po prvním porodu jste nastoupila téměř okamžitě do práce. Chcete totéž udělat i teď?

Loni jsem si dala pauzu tři měsíce. S jedním miminkem to šlo, tak uvidíme, jak to půjde letos. Pokud to zvládneme stejně dobře, vrátím se zpět zhruba za tři měsíce. Ale jde samozřejmě o vizi, která nemusí vyjít. Třeba mi dá malý víc práce a já zůstanu na mateřské déle. Nicméně u moderování bych určitě chtěla zůstat.