Film Přání k narozeninám, který by měl mít na začátku roku premiéru, je přímo nabitý letní atmosférou, pohodou. Obzvlášť jeho konec s opékáním buřtů. Máte ráda takové obyčejné, a přitom vlastně neobyčejné večery? Velmi. A čím obyčejnější, tím si je víc vychutnávám. Ale není to věkem. Naši neměli žádnou chatu ani chalupu. Houbařili jsme, jezdívali pod stan, opékali buřty, ale maminka dokázala na pánvi na ohništi udělat i skvělé palačinky.

Poštěstí se vám někdy sednout k ohni se svými nejbližšími a jen tak být?

Málokdy, ale slibuju si, že se v tom výrazně zlepším.

Vaším filmovým manželem je Jaroslav Dušek, se kterým vám to neskutečně ladí. Prý jste si ho dokonce vyžádala, že byste ráda točila právě s ním.

To je trochu zkreslené. Původně to měl hrát jiný herec, který nemohl. Já jsem ale byla obsazena už s ním. Když jsem dostala otázku, koho bych chtěla za muže, hrábla jsem do pytlíčku svých filmových manželů a ukázalo se, že Jarda má čas a chuť. Řekla jsem, ať se ho vůbec neptají, jen mu to prostě přikážou. Překvapilo a potěšilo mne, že to vzal. Bylo to setkání po letech. To ale bylo ve filmu Přání Ježíškovi. Do Přání k narozeninám si nás už obsadila vynikající a milovaná režisérka Marta Ferencová rovnou.

Jaroslavu Duškovi prý říkáte Sherlock. Proč?

No, to se musíte jít podívat na film. Ale už to jméno cosi napovídá. Dám vám tři možnosti: a) je skvělý houslista, b) pracoval jako kriminalista, c) vášnivě čte a sleduje krimi.

Přání k narozeninám jsem už viděla a vidíte, došlo mi to teprve po vaší nápovědě. Ve filmu jste se během celodenního putování dostali na řeku. Zaujalo mě, že na kanoi vypadáte, jako byste na ní seděla poprvé. Nebo jsou to jen dokonalé herecké mimikry?

Herecké ztvárnění role, boty na podpatku plus vědomí, že se nesmím opravdu „cvaknout“. Kdyby to nebylo ve scénáři, nemohla bych tak působit.

A máte s vodáctvím nějaké zkušenosti?

Rekreační z mládí a vodácký výcvik na DAMU završený vodáckým sjetím Vltavy.

Pro paní matku, kterou ve filmu ztvárňujete, byla velkou událostí oslava narozenin. Jsou pro vás narozeniny událostí?

Moje tolik ne, mých dětí ano.

Jak přijímáte jubilea? Je to s každou desetiletkou jiné, nebo se naopak nic nemění a oslavy jsou vám příjemné stejně jako ve dvaceti?

Tohle vůbec neřeším, ale dnes dávám přednost příjemnému posezení, slavnostní večeři s blízkými či přáteli. I filmové mamince jde více o rodinnou sešlost než o oslavu její osoby.

Vaše postava ráno před oslavou vyhlašuje mobilizaci. Úklidu všeho druhu se tak musí zúčastnit všichni členové domácnosti. Jak blízké vám to je?

Já si o sobě myslím, že ve své rodině dávám přednost vzájemné dohodě. V podstatě mobilizuji pouze manžela, který to miluje, což je samozřejmě myšleno jako vtip.

Jaký vzor jste měla ve své mamince? Jak vedla domácnost, rodinu?

Maminka mi zemřela v mládí. Je pro mě těžké na toto téma odpovídat do médií. Jsem schopná o tom mluvit, psát, ale pouze když to cítím svobodně, že tak chci udělat. Ostatně to občas dělám na svém instagramu nebo profilu mojí dcery Karolíny.

Z rozhovorů s vámi jsem nabyla dojmu, že oplýváte opravdu velkou mateřskou láskou. Jak vybalancovat, aby té péče nebylo málo, ale ani přespříliš?

Nevím, není na to obecný recept.

Když jsem zmínila tu mateřskou starost… Ozývá se ve vás, když spolupracujete s kolegy? Ráda se o ně postaráte nebo jim i v něčem poradíte?

Neřekla bych postarám, poradím. Ale mám o ně zájem. Upřímný a někdy i hluboký. A s tím jde všechno, co s tím souvisí.

Jste typ herečky, která se spíš během natáčení soustředí a tráví čas ve svém soukromém prostoru, nebo se ráda družíte a bavíte s ostatními?

Jak zrovna potřebuju. Jsem-li unavená, neboť zároveň vedle natáčení i hraju, tak dávám přednost soukromí, které ale vždycky zajistit nejde. Ráda se i družím s ostatními. Nejdůležitější ovšem je, co ten den vyžaduje role.

V komedii Přání k narozeninám vidíme hned několik přístupů k určitému tému. I když to občas není lehké, umíte se zasmát světu? Najít si nakonec ve všem jistou lehkost?

V této době, kdy probíhá agresivní invaze na Ukrajině, pochybuji, že tuto schopnost mám. Nedovedla jsem se a nedovedu se smát ani jiným válkám. Ale přiznám se, že tuto, která se odehrává za rohem, vnímám víc. Jsem také ve styku se ženami a dětmi, jichž se přímo dotkla a dotýká. A ekologickým problémům planety se taky neumím smát.

Přesto, že doba teď není příliš veselá, jsou určitě věci, na které se těšíte, které vám v nejbližší době budou dělat radost…

Jediné, co prozradím, je, že se těším na premiéru Přání k narozeninám. Dále máme projekty s Holubice Agency, projekty ve Studiu Dva, na to se moc těším. A také pořádáme s Matějem (Matěj Paprčiak, pozn.red.), Kájou (dcera Evy Holubové, pozn. red.) a psychologem Jiříčkem tzv. Psychohrátky i mimo Prahu a dále besedy Holubice – dcera a matka roku, se kterými vyjedeme i na Slovensko. A s Karolínkou ještě budeme natáčet další díly Menopauza není pauza ve spolupráci s Vichy… Já si vždycky v životě najdu, nač se těšit, ale nelpím na tom tak, aby mne zlomilo, když to nevyjde.