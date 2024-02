Jako sedmnáctiletá si zahrála v Popelce a láska k pohádkám u ní přetrvala dodnes. Jednasedmdesátiletá herečka Eva Hrušková je vášnivou čtenářkou a pohádky si ráda čte i se svými dvěma vnučkami, šestiletou Elinkou a dvouapůlletou Alžbětkou. Obě jí dělají velkou radost.

Eva Hrušková | Foto: Profimedia

Máte dvě vnučky, není vám líto, že nemáte i vnuka?

Vnoučka sice nemám žádného, ale moji tři synové mi bohatě stačí. (smích) Jsem ráda, že mám holčičky. Mám šestiletou Elinku a dvouapůlletou Alžbětku. Holky už pořádně vyrostly a máme sukýnky, mašličky, panenky… To se mi moc líbí.

Eva Hrušková a Jan Přeučil v pořadu 7 pádů Honzy Dědka:

Zdroj: Youtube

Nedávno jste se stala kmotrou dětské knihy Markéty Harasimové Putování kočičky Ťapičky. Čtete vnučkám pohádky?

Rozhodně! Už když byli kluci malí, jsme neustále četli. Potom byl vyšší stupeň, kdy jsme si pohádku přečetli a kluci ji zkoušeli převyprávět, a další bod byl, že už ji vyprávěli sami. Myslím, že dětské knížky jsou moc důležité, vytvářejí pouto mezi dětmi a rodiči, potažmo prarodiči. To nezískáte tím, že děti posadíte před televizi. I kdybyste si sedli vedle nich, není to ono.

Pro řadu dnešních rodičů je to snadný způsob, jak získat čas navíc, když posadí děti před televizi…

Ano, a je to škoda. Tím děti přicházejí o řadu zážitků a vzpomínek, které by jinak mohly mít.

Felix Slováček mladší: Od táty jsem odkoukal jak hrát, i jak žít

Když jste byla malá, četli si s vámi rodiče?

Byli jsme čtenářská rodina. Když jsem ještě bydlela u své prababičky v Ratibořicích, četla mi neustále, byly jsme spolu jen samy dvě. Pak jsme se přestěhovali do Hradce Králové a tam jsme se sestrou začaly chodit do knihovny. Měla jsem vždycky největší starost, abych všechny knížky posbírala a žádnou neztratila.

Opravdu nikdy jste žádnou neztratila?

Samozřejmě se to také stalo. (smích) A mám takovou perličku. Naše Elinka číst ještě neumí, ale miluje knížky. Jednou jsem si dělala legraci a řekla synovi Přemkovi, že už přečetla víc knih než on. A Libuška, jeho žena, na to odvětila: „Než oba!“ (smích)

Eva Hrušková s částí své velké rodiny:

Roste z ní další čtenářka u vás v rodině…

Velká! I její babička, Libuščina maminka, je velká čtenářka, takže Elinka lásku ke knihám zdědila po babičkách. (smích)

Jaký žánr vy sama preferujete?

Přiznám se, že si moc ráda čtu před spaním a zhltnu prakticky cokoli. Mám ráda historické romány, v Čechách máme výborné autorky jako Jaroslavu Červenou, Veroniku Moreiru a další… A potom čtu ráda detektivky, které člověka odvedou od běžných starostí. Říkáte si, to se mi nemůže stát. Hezky si tím vyčistíte hlavu. A pak mám ráda třeba politické thrillery.