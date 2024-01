Mnozí fanoušci motoristických sportů by řekli, že má povolání snů. Rodačka ze Vsetína Eva Kiliánová pracuje už čtrnáct let jako event koordinátorka pro jeden z nejslavnějších týmů Formule 1 – Ferrari. Stará se nejen o zajímavé hosty, ale i světové celebrity. S kým se měla možnost setkat? A jaké netradiční přání splnila jednomu návštěvníkovi?

Eva Kiliánová | Foto: se svolením Evy Kiliánové

Stále platí, že jste jediná Češka, která pracuje pro stáj Ferrari?

Myslím, že žena-Češka jsem opravdu jediná, ale jinak je tam Čechů víc, například fotografové Jiří Křenek a Vláďa Rys, kteří vytvářejí opravdu krásné fotky.

Je Formule 1 pořád víc mužským světem, nebo už se v ní pohybuje i hodně žen?

Asi záleží, v jakém oboru. Piloti, mechanici a inženýři jednotlivých týmů jsou většinou muži. V marketingové a PR části je to ale, myslím, docela rovnoměrně rozdělené. Samozřejmě záleží i na preferencích jednotlivých lidí. Udržet se v kolotoči F1 je třeba pro ženy s dětmi náročnější.

Pokud se nepletu, nejste přímo zaměstnankyní Ferrari, ale společnosti Philip Morris, která je již mnoho let partnerem těchto vozů. Prozradíte, jak jste se do tohoto světa dostala?

Ano, loni jsme oslavili padesát let partnerství těchto dvou značek, které už můžeme označit za legendární. V posledních několika letech se ale toto partnerství proměnilo. Nyní se soustředí pouze na korporátní propojení. Já svoji kariéru spojenou s Ferrari zahájila na eventech ve Španělsku, kde jsem v tu dobu žila. Později jsem začala jezdit i do ostatních destinací.

Kateřina Mátlová miluje adrenalin: Ani mateřství mě nezklidnilo

Při závodech děláte event koordinátorku a společně s kolegy zabezpečujete pro hosty vše možné i nemožné. V čem konkrétně vaše práce spočívá?

Práci koordinátorky dělám letos čtrnáct let. Během nich se náplň mé práce různě měnila a rozšiřovala. Pro naše hosty zařizujeme opravdu všechno. Pokud dostanete pozvánku, už se o nic dalšího nestaráte, od toho je tu náš tým. Nejdůležitější je samozřejmě zabezpečit program na okruhu, ale hosté vždy ocení i dobře připravený večerní program. Často je to koncert. Nedávno jsme například v Texasu pro naše hosty pořádali koncert One Republic, v Monze jim zase zpíval Mika. V týmu se pak různě střídáme.

Vzpomenete si, jakou nejbizarnější věc po vás někdo chtěl?

Mimo standardní přání jako řídit formuli mě jeden americký host při závodech v Mexiku poprosil, jestli bych mu nepomohla sehnat jeho dávno ztracený rodný list. V Mexiku se narodil a první měsíc svého života tam i žil. Přiletěl do Mexika v pátek a v neděli odlétal, takže jsem na to měla jen pár hodin. Standardně tuto práci dělat nemusím, v popisu práce ji nemám, ale mluvím španělsky a brala jsem to jako výzvu. Ten rodný list se mi podařilo sehnat a dodnes na to vzpomínám, protože jednání s mexickými úřady bylo opravdu náročné. (smích)

Eva Kiliánová je v osobním životě maminkou dvou dětí:

Eva KiliánováZdroj: se svolením Evy Kiliánové

S jakými zahraničními celebritami jste měla možnost se potkat? A kdo vás třeba svým chováním překvapil?

Celebrit jsem za dobu své práce u Ferrari poznala opravdu hodně. Některé víc, pokud byly součástí kompletního programu, některé míň, pokud přijely pouze na okruh a doprovázela jsem je „jen“ do garáže. Za tu dobu jsem vysledovala, že čím víc toho člověk v životě dokáže, tím pokornější většinou vůči ostatním je.

Setkáváte se i se samotnými závodníky Formule 1?

To je součást naší práce. Navíc komunita F1 je malá, lidé se znají a potkávají.

Jakub Prachař zažil divoký večírek: Byly tam těžší kalibry než v našem filmu

Předpokládám, že nejdůležitější na vaší práci je příprava. Jak moc času jí obvykle věnujete?

Vždy záleží na charakteru eventu. Některý závod vyžaduje sedm dní přípravných prací, na přípravu jiných závodů potřebujete třeba jen několik online konzultací.

Jakými jazyky se domluvíte? Už jste zmínila španělštinu…

Mluvím španělsky a anglicky.

Byly jazyky podmínkou, abyste tuto práci mohla vykonávat?

Z velké části jsem právě kvůli španělštině tuto práci získala. Angličtina se brala jako samozřejmost.



Nahrává se anketa …

Valnou část roku jste v zahraničí, nebo v Čechách?

Jsem převážně v České republice. Mám dvě malé děti a jsem ráda, že mi zaměstnavatel vychází vstříc, co se časových možností týče. Vždy se domlouváme na tom, kam jsem schopna jet, ví, že například nemůžu jezdit na dva závody po sobě a tak dále. Dřív jsem absolvovala zhruba čtrnáct závodů za sezonu, teď je to asi polovina.

Když máte volno, jak ho nejraději trávíte? Sportujete?

Snažím se maximálně věnovat svým dětem, nic moc dalšího nestíhám. Občas si ještě ráda něco přečtu. A nesportuju. (smích)

Dokážete si představit, že budete tuto práci dělat i za deset dvacet let?

Za deset let možná, za dvacet už asi ne… Ráda pak přenechám lítání po světě mladším.