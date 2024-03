Výživová poradkyně a fitness trenérka mnoha známých hvězd Eva Kraus bydlí v rodinném domku kousek za Prahou. Dříve hodně cestovala, nyní ale tráví více času doma s rodinou, a tak se rozhodla některé místnosti s pomocí designérky Lucie Volfové, známé z pořadu Jak se staví sen, zrekonstruovat.

Eva Kraus | Foto: se svolením Evy Kraus

Které místnosti jste měnily?

Rekonstruovaly jsme obývací pokoj s kuchyní a chodbu, která na obývací pokoj navazuje. Cílem bylo získat více prostoru a světla. Moc jsem si přála zbavit se tmavého designu, který zde byl po původních majitelích. Snem bylo vyladit vše do krémové s bílou v kombinaci s přírodními materiály.

A jak rekonstrukce probíhala?

Nejdřív jsem se do ní chtěla pustit sama krok za krokem podle knihy Jak vytvořit domov, kterou Lucka napsala. Když jsem ale zjistila, co všechno je k tomu potřeba a co celá rekonstrukce obnáší, aby proběhla k obrazu mému a vše se stihlo do Vánoc, poprosila jsem Lucku, zda by mi nenavrhla koncept a nezajistila kompletní rekonstrukci na klíč. Sama bych tohle nezvládla.

Podívejte se na proměnu domu Evy Kraus:



Naplnila designérka vaše představy?

Lucii jsem přednesla všechny své požadavky ohledně stylu a barev, hned se vrhla do vytvoření návrhu. Vybrala potřebné materiály, nábytek, a dokonce nám navrhla úspornější řešení, to jak časové, tak i finanční. Staré dveře spolu s obklady u kuchyňské linky jsme nechaly natřít ekologickými barvami.

Měnily jste i samotnou kuchyň?

Je skvělé, že jsme dokázaly zachovat původní kuchyňskou linku jen díky nové pracovní desce a úchytkám, které se vyměnily. Dostala úplně jiný vzhled – starší a industriální, ale výborně se do prostoru hodí. Kuchyň je pro mě zásadní, ráda v ní trávím čas, ať už přípravou jídel pro rodinu, zkoušením nových receptů pro mé jídelníčky a programy naší firmy na krabičkové stravování, nebo natáčením videoreceptů na Instagram. Miluji „healthy lifestyle“ a příprava zdravějších pokrmů je moje vášeň.

Nábytek jste dávaly komplet nový, nebo jste určité kousky zachovaly?

Nábytek jsme vyměnily. Našemu obývacímu pokoji dominoval celkem velký gauč, postupem času jsme ale zjistili, že ho doma skoro nevyužíváme. Cílem bylo získat více prostoru, tedy najít menší gauč jen na posezení a k tomu pohodlné křeslo, kam se člověk může uvelebit s knížkou nebo notebookem a pracovat. Vyměnily jsme také komodu, stolek pod TV, světla a jídelní stůl. Nezapadal barevně a byl hodně velký. Lucka navrhla zkusit menší kulatý stůl, abychom opět získali prostor. Její nápad se mi líbil a s výběrem jsem spokojená. Mám pocit, že teď k sobě máme jako rodina ještě blíž.

Nastal během rekonstrukce výrazný problém?

Jediný problém nastal, když nepřivezli podlahu dle domluveného termínu. Lucka ale vše přeorganizovala a dílo se stihlo v termínu.

Na kterém místě doma nejraději trávíte čas?

Nejvíce času trávíme právě v obývacím pokoji spojeném s kuchyní. Je to největší místnost, kde můžeme dělat téměř vše. Dcerka tu má i hračky a stoleček na malování. Ráda je v naší přítomnosti, i když si hraje sama, ale my si to moc užíváme. Vím, že tohle období strašně rychle uteče a my na něj budeme jednou s láskou vzpomínat.

Eva Kraus a Lucie VolfováZdroj: se svolením Lucie Volfové

Je u vás doma věc, k níž máte opravdu srdeční vztah a nikdy byste ji nedala pryč?

To asi ne. Na věci se moc neupínám. Pro mě je nejdůležitější dcerka a manžel. Jsem nejšťastnější, když vidím, že oni dva jsou šťastní a jsme všichni spolu.

Nakolik jste se současnou proměnou bydlení spokojená?

Neskutečně moc. Naprosto to teď doma miluji! Lucka mi svou pomocí splnila můj sen.

Plánujete do budoucna měnit v domě ještě něco dalšího?

Nejraději bych se hned vrhla nahoru do patra. (smích) Ale vše si žádá svůj čas. První bych si asi přála přemalovat všechny dveře nahoře. A určitě jednou bude potřeba udělat i novou koupelnu.