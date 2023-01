Jak konkrétně o pleť pečujete?

Kamarádka mi doporučila vhodnou kosmetiku a začala jsem chodit na dermapen (mikrojehličkové pero, které vypíná pokožku a zvyšuje její pružnost, pozn. red.), abych se zbavila pigmentových skvrn. A skvělá kosmetička a odbornice na pleť Janička mi začala „zachraňovat“ pleť a já jsem nadšená, protože po dlouhé době chodím bez make-upu jenom s řasenkou a občas rtěnkou a cítím se moc dobře. Je to velká úleva, že můžu jít nenalíčená a necítím se pod psa.

Co říkáte na estetické zákroky?

Zákrokům se absolutně nebráním. Pravidelně chodím na botox a na výplně kyselinou hyaluronovou. Ráda zkouším i nové věci, takže cokoli se někde objeví, jdu do toho. Ale zatím do sebe nemám říznuto a ani teď o tom neuvažuju.

Jak se o sebe jinak staráte?

Chodím do posilovny, kde mám svoji osobní trenérku Jíťu, která se mnou pravidelně cvičí a ví, že je potřeba, aby to bylo krátké a intenzivní, a pak mám ještě trenéra Milana, který se mnou pro změnu dělá silové tréninky. Má asi dva metry, takže mu neodmlouvám. (smích) Ale před Vánoci jsem si dala chvilinku pauzu, protože se nakupilo tolik práce, že jsem byla schopná, když jsem přijela domů, už jenom spát.

Hodně jste zhubla. Bylo to jen zmíněným cvičením, nebo i stresem, láskou…?

Jsem ambasadorkou keto diety. Už v ní jedu rok a pár měsíců a skvěle mi pomohla nastartovat hubnutí. Teď už jsem v udržovacím módu. Dobře se to sešlo se stresem a otužováním. Neprojevil se na mně žádný jojo efekt. Za poslední rok mám třináct kilo dole a ani kilo nahoře. Kompletně jsem vyměnila šatník a je to moc hezký. Navíc mám výhodu, že jak hubnu a přibírám, tak se mi plní prsa. Mám období, kdy mám čtyřky a všichni se mě ptají, zda mám v prsou silikony, teď jak mám štíhlé období, mám dvojky, tak se mě zase ptají, zda jsem si je nechala vyndat. (smích)

Vážíte se pravidelně?

Posledních pět měsíců už se nevážím, jenom poslouchám své tělo. Už nechci hubnout, nepotřebuju to, jen zpevňuju a pracuju na tom, aby tělo správně fungovalo.

Pravidelně podporujete rodinný běh ČEZ Aquapalace. Jak jste na tom s běháním?

Podporuju ho kvůli tomu, že do Aquapalace chodíme s dětmi prakticky od jejich dětství. Dělám to ráda, i když běhu moc neholduju. Dokonce mi ani nevadí v sobotu ráno brzo vstát, protože jak mám doma dva psy, tři děti, už jsem zvyklá. To se vstává úplně samo. (smích) Možná jsem si loni ale podvědomě přivolala zranění, protože jsem na poslední běh přišla se zatejpovanou nohou, měla jsem na noze zlomený prostředníček.

Jak se to stalo?

To je fantastická historka. Šla jsem v noci vyžrat ledničku, a abych nevzbudila děti, tak jsem si nerozsvítila a naprala to rovnou do rohu zdi. Zlomil se mi prostředníček a několik dní jsem s tím chodila po akcích a moderovala. Místo šatiček a lodiček jsem nosila šatičky a pantofle. (smích)

Vedete ke sportu i děti?Zuzanka je po tatínkovi talentovaná na basketbal, hraje ho stejně jako on závodně za Spartu Praha a Michálek jezdí na koloběžkách a na kole. Jinak se věnuje grafice a designu, na to je opět talentovaný po tatínkovi. Můj bývalý muž je talentovaný ve všech směrech, já jsem pro změnu ukecaná. (smích)

Je o vás známé, že se otužujete. Existuje nějaká situace, kdy byste do vody nevlezla?

Neexistuje. Obvykle platí, čím horší počasí, tím lepší je voda. Zatím úplně nejlepší zážitek jsem měla předminulou zimu, kdy bylo mínus sedmnáct stupňů. Takové situace beru jako výzvu. Bylo to fantastický! Už jsem vyzkoušela opravdu všechno. Byla jsem plavat, když sněžilo, pršelo, mrzlo, hodně svítilo sluníčko… Teď si to už jenom užívám. Nejedu vůbec na čas, dělám si to podle svého a užívám si to.

Mínus sedmnáct stupňů už je opravdu velký extrém, ne?

Myslím, že bych zvládla i víc. Mám zatím dva nejhezčí zážitky z otužování. Jeden jsem prožila na Štědrý den ráno, když jsme se všichni sešli u řeky, přinesli si cukroví, zapálili si oheň a šli si zaplavat. To bylo skvělé. A pak, když bylo těch mínus sedmnáct, protože voda byla krásně teplá. V zimě má maximálně nulu, jakmile má pod, mrzne, takže byla o osmnáct stupňů teplejší než vzduch. Šla jsem se do ní vlastně ohřát. A vtipné bylo, že když jsem vylezla ven, tak než jsem se stačila osušit ručníkem, mrzla na mě, takže jsem ze sebe odlupovala malé kousíčky ledu.

Jak často se chodíte otužovat?

Nemám to stanovené. Myslím, že se má poslouchat tělo i mysl, takže chodím, jak se mi chce. Někdy se ráno vzbudím a mám neuvěřitelnou touhu jet k vodě a někdy se mi nechce vůbec.

Máte pocit, že jste díky tomu míň nemocná?

Poslední tři roky jsem nebyla nemocná vůbec. Je to díky kombinaci zdravého životního stylu – nekouřím a nepiju alkohol. Jestli vypiju za rok dvě láhve vína, je to moc. A pak si občas vypomůžu doplňkem stravy a mám pocit, že vše je v mém těle v pořádku. Je to asi ta správná kombinace.