Eva Leinweberová vzpomíná v rozhovoru pro časopis Story na dětství v chatové osadě. Prozradila, jak zvládá nervozitu před divadelními premiérami, a proč se domnívá, že závist je česká národní vlastnost. Hvězda seriálu Osada umí udržet tajemství. Sama je však naivní a lidem údajně věří až příliš.

Eva Leinweberová je významnou osobností české komediální scény. Její první velkou filmovou rolí, kterou si získala přízeň diváků, byla Jituš ve snímku Účastníci zájezdu | Foto: Profimedia

Jsou podle vás, Evo, chataři specifický druh?

Ano, myslím, že chataření nebo chalupaření je takový náš národní sport. Jako dítě jsem trávila dětství v chatové osadě Podskalí v Křenůvkách nedaleko Prostějova, odkud pocházím. Pro nás děti to bylo o setkávání a životě v přírodě s kamarády. Pro dospělé únik před běžnými starostmi a svoboda setkávat se na jiné platformě než ve městě.

Pořádaly se tam tenisové turnaje, táboráky i dětské dny. Když jsem natáčela Osadu, velmi často jsem si na naši chatu vzpomněla a čerpala z toho místa. Nevím, jestli jsou chataři specifický druh, ale určitě druh, který je rád v přírodě a rád se druží.

Eva Leinweberová chalupaří už od dětství:

Co pro vás chataření a pospolitost znamenaly?

Moje rodina byla velmi malá, táta, máma a já. Proto jsem byla vždy moc ráda, že patřím ještě do osady. Všichni mě tam znali odmalička a já je mohla vnímat jako svoji rozšířenou rodinu. Přínos takové blízkosti jsem vnímala v ochotě si vzájemně pomáhat, mít společnou historii, které se můžeme společně zasmát.

Vaše seriálová rodina v minulé sérii Osady předstírala, že není bohatá. Některým lidem vadí, když se má druhý lépe než oni. Tušíte proč?

Nejsem znalec ani historik, ale domnívám se, že minulý komunistický režim v nás zanechal intenzivní stopu v tom, že všichni bychom měli mít stejně. To se po revoluci začalo měnit. V restitucích se vracely rodinné majetky a někteří lidé se s tím nedokázali smířit. Myslím, že taková typická česká vlastnosti je závist. Právě kvůli ní Južanovi chudobu předstírali.

Setkala jste se s přístupem, kdy ze sebe někdo dělal, co není?

Asi všichni trošičku předstíráme, alespoň částečně, něco, co nejsme. Když jsem nervózní před premiérou v divadle, snažím se předstírat klid a vyrovnanost. I v životě chci působit pozitivně, ne negativně. Pokud je to v takové mírné formě, přijde mi to přirozené.

Jsem dost naivní, všem věřím jejich postoje. Dost často ani nepřijdu na to, že je situace úplně jiná, než jak mi bylo prezentováno. Většinou se setkávám s lidmi, kteří toho spoustu naslibují a pak se po nich slehne zem. Ale že bych potkala někoho, kdo ze sebe dělá vyloženě někoho jiného, to se mi ještě v plné míře nepoštěstilo.

Eva Leinweberová v seriálu OsadaZdroj: se souhlasem Terezy Suchánkové

Ulevilo se v seriálu Osada Južanovým, když mohli odhodit ošuntělé hadry a na nic si nehrát?

V jistém ohledu ano. Konečně mohou vytáhnout svoje normální oblečení, auto, telefon nebo gril. Přesto si uvědomují, že když strávili zimu na Kostarice, ostatním to říct nemohou. Opět kvůli závisti.

Byla jste v situaci, kdy jste skrývala tajemství?

Ano, to se mi párkrát stalo. V některých případech jsem se nemohla uvolnit a říct, o co šlo, abych neublížila někomu dalšímu. Když se to týkalo mě, tak i po zveřejnění jsem se tím dál zabývala a trápila.

V seriálu jste manželkou bohatého podnikatele, který vlastní sýrárnu. Jak jste na tom s konzumací a znalostí sýrů?

Nejsem znalkyní sýrů, i když v seriálu vlastníme továrnu na sýry. Ale čas od času narazím na sýr, který mi chutná. Pak ho kupuju do zblbnutí a za čas ho zase opustím. Mám ráda některé kozí a ovčí sýry.

Eva Leinweberová s Igorem Barešem baví v seriálu Osada:



Zdroj: Youtube

Cítíte se po odvysílání Osady zase o něco známější?

Ano. Zastavují mě diváci v obchodě. Většinou se chtějí vyfotit nebo na mě pokřikují některé hlášky ze seriálu, které si já už nepamatuju. Seriál jsem zhlédla teprve před pár dny, takže diváci jsou větší znalci textu než já. Ptají se mě na oblečení, konkrétně tepláky po Jiřině Bohdalové jim utkvěly v paměti. Ty už ale nenosím. (Coby seriálová Radka oblékla v první řadě Osady tepláky z fundusu České televize. Kdysi v nich natáčela Jiřina Bohdalová. pozn. red.)

Zapsalo se vám natáčení Osady do srdce?

Osada se mi vryla do paměti víc než ostatní filmy nebo seriály. Obě série se dohromady natáčely přibližně deset měsíců, v překrásné lokaci u rybníčků v Nižboru. Chatičky, i když šlo o dekorace, vypadaly naprosto reálně. Můj manžel, Igor Bareš, dokonce doplnil naši chatu o své vlastní plakáty. Cítili jsme se tam jako doma. Vzhledem k délce natáčení jsme navázali přátelské vztahy nejen s kolegy, ale s celým štábem.

V seriálu to mezi nimi mohlo skřípat. Mimo kamery si však napříč generacemi herečky velmi rozumělyZdroj: se souhlasem Radka Bajgara

Ženské herecké sekci to vydrželo i po natáčení. Scházíme se a plánujeme společné představení, případně film. Sedly jsme si! To se tak často nestává. Samotné natáčení přinášelo spoustu vtipných momentů, které nás velmi sblížily. S Igorem oba pocházíme z Hané, žili jsme v Brně. Měli jsme spoustu témat, která nás propojovala. Na tomto natáčení byla pořád stejná parta herců. Nepřicházely nové postavy, což se také moc často nestává.

V Záhoří chtějí mít všichni pohodu. Dopracují se k ní osadníci?

Kdyby v Osadě zavládla pohoda, nebylo by na co koukat… Dějí se nové dramatické situace. Rozvody, Srovnalovým se narodilo dítě, naše rodina řeší nemoc, a hlavně přibyla nová rodina Kociánů. Ti mají do pohody velmi daleko.

Všichni se ovšem o pohodu snaží. Jak je možné, že i přes společný cíl není na dohled?

Asi proto, že pohoda nevydrží věčně. To je život. Kdyby nebyl dramatický a komplikovaný, nemohli bychom si vychutnat chvíle pohody a klidu.

Co si pod slovem pohoda představíte?

Na slovo pohoda mám trošku alergii. Představuju si pod ním určitou bezproblémovost a povrchnost, po které nejdu. Ale do pohody se hodit umím. S dobrými lidmi při dobrém víně, alespoň na chvíli.

V čem je Osada unikátní v porovnání s jinými komediálními seriály?

Je tam zastoupena pestrá škála charakterů. Každý divák se může ztotožnit s nějakou postavou, prožívat její příběh. Seriál je vtipně napsaný a odehrává se v nádherném prostředí. To zřejmě bude ten unikát. A především byl vytvořen s chutí a láskou.