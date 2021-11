Nedělní politická debata by se jmenovala Otázky Miloše Frýby a každý týden by v ní diskutovali jediní dva hosté Vasil Bilak a Lubomír Štrougal, telemostem z dovolené na Zlatých pískách by se připojil Gustáv Husák.

V plavkách a značkových brýlích by si udržoval stylovou image věčně mladého a pohodového politika. Jeho předvolebním gestem by byla pravá ruka s prsty do véčka s variací na Obamovské Yes We Can – Da my možem.

Mezi mládeží populární hláškař Milouš Jakeš by měl svůj účet na Twitteru s twetty typu: Tak vim, kolik bere Zagorka. LOL, vy nuly! Nebo: Havel zas rozesílá pamflety. Brojlery pojedou naplno.

Miroslav Štěpán by jako stranický mlaďas byl hodně aktivní na Instagramu, sdílel by například fotoalba Moje mňamky – tam by měl iPhonem vyfocený boršč, párek z kantýny, sekanou s vlašákem a další dělnická jídla. Hodně populární by bylo album Mojé láseeenky, kde by byly líbačky s Brežněvem, Husákem a velkým Fidelem.

A nesmíme zapomenout na album Kalíííme (smajlík) plné foteček z mejdanů na Orlíku – ožralý Husák v trenýrkách se Štrougalem s lahví vodky dělající různá dvojsmyslná gesta.

Jiřina Švorcová by jako jediná nadějná herečka a influencerka udržovala kontakt s fanoušky a fotila se s vyšpulenými rtíky před zrcadlem a hrála ve všech točených seriálech – Ulice Arbat, Ordinace v červené zahradě nebo eposu Rudá republika. Příznivci moderních technologií by určitě ocenili vidět Jiřinu ve 3D jako kosmonautku s Jaroslavem Moučkou ve sci-fi Gerontace.

A i pořad o vaření by byl, Přemek Podlaha by ve stylu Jirky Babici vyjmenoval všechny potraviny (banány, pomeranče, italské těstoviny), které nemůžeme použít, protože nejsou v našem zásobování, ale naštěstí pokud nemáte lososa, můžete tam dát boršč, pirožek nebo trenčianský párok s fazulou.

Také by se točila vtipná virální videa na TikTok a YouTube, co by si přeposílali zaměstnanci na státních úřadech z dlouhé chvíle, třeba Co chartisté nikdy neříkají nebo Nejčastější věty po sjezdu, což by bylo skoro stejné jako Nejčastější věty po sexu.

A i s novými televizními formáty by se strana dokázala vypořádat, populární by byla třeba reality show Postav si most ze stavby mostu inteligence nebo novodobí Vyvolení, Like House či Love Island, kdy by na Hrádečku byli pod dohledem kamer zavřeni Havel, Landovský a další disidenti, ale na rozdíl od dnešní verze by dům nesměli už nikdy opustit.

Husák by četl novoroční projev z iPadu, soudruzi by si přeposílali youtuberské výzvy s pitím piva na ex a nám všem by byli tak nějak blíž a my je nakonec snad ještě měli rádi. Tak naštěstí, že jsou už komunisté v propadlišti dějin a nám zůstaly jen ty moderní technologie a zábavné formáty.