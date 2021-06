Na konci května se v pořadníku očkování dostalo i na mě. Měl jsem z toho radost. Důvěřuji vědě a pokroku a očkování proti nemocem považuji pro své zdraví za samozřejmou věc. V Národním očkovacím centru v O2 universu mě příjemně překvapila skvělá organizace lékařů, sestřiček a armády. Je to v naší zemi konečně věc, která šlape tak, jak má.

Komik a herec Lukáš Pavlásek | Foto: Klára Cvrčková

O svou radost z očkování jsem se podělil na Facebooku. A také jsem si říkal, proč v té záplavě špatných zpráv nepochválit něco, co funguje. Nikomu jsem nic nenutil, jen jsem napsal, že sám za sebe jsem rád. Nikomu jsem neříkal, co má dělat on, jen jsem si trochu udělal legraci z lidí, co věří, že vám byl do těla vpraven čip nebo vám po očkování na těle začnou rašit magnety či se stanete vysílačem sítě 5G.