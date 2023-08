Saxofonista Felix Slováček oslavil koncem května významné životní jubileum, bylo mu osmdesát let. Popřát mu k němu přišla kromě rodiny také řada jeho přátel, od kterých dostal opravdu hodnotné dary. Některé i v ceně půl milionu korun.

Felix Slováček | Foto: Profimedia

Jak se cítíte jako čerstvý osmdesátník? Změnilo se u vás s nástupem nové dekády něco?

Muž je mladý do osmdesáti a od osmdesáti mu začíná střední věk. Takže jsem teď vlastně v nejlepších letech a všechno si hezky užívám. (smích)

Felix Slováček slavil 80. narozeniny v Toboganu. Popřát mu přišla celá rodina:

Zdroj: Youtube

Měl jste hned několik oslav, byly podle vašich představ? Jak je zpětně hodnotíte?

Myslím, že se mi podařily ještě nad rámec, než jsem očekával. Všechno klaplo, jak mělo, a skončilo v zelených číslech. Jsem rád, že jsme to všichni ve zdraví přežili, a jak jsem slyšel, všichni byli velmi spokojení.

Dostal jste dárek, který vás ohromil a vůbec jste ho nečekal?

Ano, obdržel jsem několik zajímavých dárků. Dostal jsem hned dvě busty, jsou opravdu neskutečné! Každá má cenu minimálně půl milionu korun. Jsou z bronzu. Jedna je pouze moje hlava a druhá, jak hraji na saxofon. A pak jsem dostal třeba ještě vlastní ruku v krystalu. Mám to vše vystavené doma. Přemýšlím, že bych dal jednu bustu Felixovi a druhou Aničce. Já už si jich moc neužiju a oni budou mít doma tatínka.(smích)

Felix Slováček slaví osmdesát. Líbí se mi žít, nechci být za bukem, říká

Zmínil jste Aničku… Letos v létě jste spolu byli na dovolené. Užili jste si ji?

Moc! Jsme sehraná dvojka, máme se rádi a můžeme spolu kamkoli.

Plánujete letos ještě nějakou cestu?

Rád bych, ale teď už na to bohužel nemám čas, jsem až do Silvestra pracovně totálně vytížený. Hned příští měsíc jsem celý na Slovensku a pak budu mít několik vystoupení i po Čechách, ale vůbec si teď nepamatuju, kde a co mám. (smích)

Felix Slováček je pracovně stále hodně zaneprázdněný:

Potkáváme se na křtu knihy Václava Lásky Láska je na houby. Jste vášnivý, nebo příležitostný houbař?

Přiznávám, že nejsem žádný houbař. Ale z velmi prozaického důvodu, já ty houby nevidím. Několikrát jsem byl na houbách s různými lidmi, oni měli plné košíky a já neměl nic. (smích) Pokud mi někdo z nich přímo neukázal, kde mám sbírat, tak jsem chodil jak tělo bez duše a neviděl jsem nic. Je pravda, že k tomu nemám moc vztah, ale třeba houbová omáčka mi chutná, lišky s vajíčkem mi také chutnají, jinak bych se ale hub bál stejně jako žraloka. (smích)



Dokážete si houbovou omáčku i připravit?

To ne. U nás v rodině fantasticky vaří Felix. Mohl by se tím z fleku živit. Vždycky když za ním přijedu na chalupu, vaří neskutečné dobroty. Jeho guláš je excelentní. A udělat opravdu dobrý guláš, to je umění! To jen tak někdo neumí a on to zvládá na výbornou, zasloužil by si několik hvězd, klidně i michelinských.