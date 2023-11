Dcera muzikanta Felixe Slováčka, zpěvačka Anna Slováčková svádí v posledních týdnech náročný boj s rakovinou plic. „Nedokážu popsat, co cítím, je to pro mě těžké,“ říká Slováček, který se jí snaží být oporou. Sám nebyl v průběhu života téměř vůbec nemocný.

Felix Slováček | Foto: Profimedia

Slavný saxofonista Felix Slováček přišel s Nadací dortem proti rakovině a Danielem Fialou ze SupraMedExu podpořit onkologické pacienty, nad kterými lékaři zlomili hůl, a řekli, že pro ně nemohou už nic udělat. Toto téma se známého muzikanta nyní osobně velmi dotýká, i když je sám zdravý.

Překvapilo mě, co jste řekl… Opravdu jste nikdy nebyl nemocný?

Ne, celoživotně jsem zaplaťpánbůh zdravý. Dokonce jsem snad nikdy neměl ani chřipku. Řešil jsem maximálně drobné nachlazení. Nic víc.

Felix Slováček a Felix Slováček Jr. si společně zahráli v květnu na slavnostním koncertě v Lucerně:

Zdroj: Youtube

To jste v dnešní „covidové“ době mimořádný úkaz. Zdá se, že to ani není možné?

Jak to, že ne? (smích) Je pravda, že v posledních dvou letech jím med s výtažkem z dřevokazných hub, který podporuje imunitu. Mám pocit, že mi dodává energii. Nevím, jestli bych byl zdravý i bez něj, ale jím ho a věřím, že mi pomáhá.

Údajně pomáhá i pacientům s rakovinou. Bude ho užívat i Anička?

Anička ho má také. Zda ho bere, nevím, nežiju s ní, ale stojím si za tím, že v případě rakoviny by se měly vyzkoušet všechny dostupné metody.

Anna Slováčková o rakovině: První fáze léčby by měla končit v lednu. Pak nevím

Jaká byla vaše první reakce, když jste se dozvěděl, že se jí rakovina vrátila?

To se nedá popsat… Byl, a stále to je vnitřní boj nasranosti a strachu. Máme k sobě opravdu hodně blízko, snažím se jí být maximální oporou. Pořád si voláme. Anička ví, že kdykoli bude cokoli potřebovat, může se na mě obrátit.

Felix Slováček má se svou dcerou Annou Slováčkovou blízký vztah. V současné době je jí oporou:

Anna Julie SlováčkováZdroj: Profimedia

Prozradíte, jak se vy udržujete ve formě?

Dvakrát až třikrát týdně jezdím na stacionárním kole, mám svůj kardio program na sedmadvacet minut. A když jsem absolutně fit, jdu si zahrát s klukama tenis, tedy když mě pozvou. (smích) Teď jsem měl trochu problém s nohou, rozsekl jsem si ji až na kost, když jsem uklízel a podklouzla mi. Sjel jsem po ostré hraně a už to bylo. Trochu mě to přibrzdilo v mých aktivitách. Trvá to už skoro tři neděle a pořád to není v pořádku. Ale už to nebolí, už je to v pohodě a čekám, až se to zahojí.

Spousta umělců neví, kam dřív před Vánoci skočit. Máte to stejně?

Mám. Téměř každý den mám nějakou akci. Už jsem vystupoval ve Dvořákově muzeu, v Michnově letohrádku, kde jsem hrál na alt saxofon věc, která byla napsána přímo pro mě. Šlo o světovou premiéru. Čekají mě i nějaká vystoupení na Slovensku, kousek od Banské Bystrice, kde budeme natáčet Silvestr pro Šlágr, budu i v Piešťanoch a v prosinci budeme vystupovat i s Aničkou a Felixem v Habartově a na dalších místech, bude toho hodně.



Nahrává se anketa …

Blíží se Vánoce, kde je tentokrát prožijete?

Máme vždycky Vánoce u Aničky a budeme je tam mít určitě i letos. Doma si vždycky stromeček musím ozdobit, ale u Aničky už je ozdobený. Těším se na to.