57. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (MFF KV) je tady a i letos přivítá řadu známých osobností. Těšit se můžeme například na Russela Crowea, Ewana McGregora, Alicii Vikanderovou nebo Robin Wrightovou, kteří přednesou svou řeč. Zapíše se některá do dějin, jako projevy těchto slavných hvězd v minulosti?

Michael Caine s Jiřím Bartoškou. | Foto: se svolením Film servis festival Karlovy Vary

Vymyslet originální proslov, ve kterém by nezaznělo pouze „děkuji všem, kteří…“, nebo nebyl zbytečně dlouhý, aby se diváci nudili, není vůbec jednoduché. Marek Eben by mohl vyprávět. Každoročně Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary nejen zahajuje, ale také ukončuje a dobře ví, že udržet divákovu pozornost, a ještě ho k tomu bavit, je opravdu kumšt. Těmto celebritám se to podařilo, jejich projevy se vepsaly do dějin MFF KV.

NEZAPOMENUTELNÉ PROJEVY NA FESTIVALU

Byla stručná a vtipná

V roce 2021 si Diváckou cenu deníku Právo vysloužil snímek Davida Ondříčka Zátopek, který měl ve Varech premiéru. Na jeviště se s režisérem a dalšími tvůrci filmu dostavila také představitelka hlavní ženské role Dany Zátopkové, herečka Martha Issová.

Ve svém projevu byla velmi stručná, dokázala ale diváky pobavit tak, že se řada lidí jejímu vystoupení smála ještě na afterparty. Nejdřív všem poděkovala a na závěr pronesla: „Užijte si to, já jdu omdlít!“

Měl kontroverzní názory

Americký režisér Oliver Stone předvedl v Karlových Varech bezpochyby nejvášnivější projev ze všech hostů. V roce 2013 zkritizoval na tiskové konferenci všechno, co kdy udělaly USA, a ptal se českých novinářů, proč je jejich země v NATO.

„To, co dělala Pravda a Izvestije v SSSR, se nedá srovnat s tím, co se děje v USA. Nemáme pochybnosti, nezpochybňujeme ani atomové bomby. Po roce 1989 jsme se rychle stali jedinou velmocí,“ hřímal. Všichni jen překvapeně poslouchali a neodvažovali se režiséra přerušovat.



Je libo chlebíček?

„Víte, jak by asi vypadal filmový festival, kdyby nebylo listopadu 89?“ ptal se přítomných hned na začátku zahajovacího ceremoniálu festivalu 2019 moderátor Marek Eben.

„Z letošní nabídky filmů by se určitě dvě třetiny nesměly promítat, zato byste po skončení tohoto slavnostního večera dostali obložený chlebíček,“ glosoval vtipně a odstartoval tím salvu smíchu. A protože obložený chlebíček je ryze česká specialita, jal se zahraničním hostům vysvětlovat, oč vlastně jde…

Největší sympaťák s milým hlasem

Už z letadla vystupoval John Travolta s úsměvem a ten ho neopustil po celou dobu konání 48. ročníku festivalu. Ochotně se fotil s fanoušky a získal si je i svým proslovem při přebírání Křišťálového glóbu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

„Jsem hrdý na to, že jsem součástí skupiny těch, kteří tu byli oceněni. Řada z nich je mými přáteli, točili jsme spolu filmy. Děkuji vám za privilegium se k nim zařadit,“ uvedl a sklidil velký aplaus.

Přijela hvězda, ale ne hollywoodská

Byl osobností 38. ročníku a vypadalo to, že mu svět leží u nohou a on si ho beze zbytku užívá. Morgan Freeman ale všechny překvapil, když prozradil, že žije úplně obyčejný život.

„Velmi se snažím, aby se o mé soukromí nezajímala média. Nežiji v Hollywoodu, nechodím ani na tamní schůzky a večírky,“ svěřil se. Když se ho jeden z novinářů zeptal, zda měl někdy problém s barvou své pleti, odvětil: „V Hollywoodu by si všimli barvy pleti tak maximálně, kdybyste byli zelení. Tam platí jen barva peněz,“ řekl s úsměvem a spoustu posluchačů tím pobavil.

Morgan Freeman na festivalu v Karlových Varech.Zdroj: se svolením Film servis festival Karlovy Vary

Nastolila téma 47. ročníku

Když v roce 2012 přebírala Helen Mirren ve Varech Křišťálový glóbus, zaskočila prezidenta festivalu Jiřího Bartošku a moderátora Marka Ebena otázkou:

„Kolik procent snímků z letošního programu natočily ženy?“ Sálem to zašumělo a bylo jasné, jaké téma se bude dál řešit. „Když jsem zmínila tuto problematiku, měla jsem na mysli zejména dámy za kamerou. Nikdy jsem si nestěžovala, že ženy chybí v umění jako takovém,“ opravila se později.

Pozdravil také Brno

Kdo opravdu diváky v loňském roce při svém projevu na závěrečném ceremoniálu pobavil, byl herec Geoffrey Rush. Kromě toho, že předvedl na pódiu pár tanečních kroků, zavzpomínal na své české inspirace – na černé divadlo Jiřího Srnce, na to, jak hrál v inscenaci Ze života hmyzu bratří Čapků i na filmy Miloše Formana.

A neodpustil si také pár slov česky. „Ahoj, Karlovy Vary, děkuji všem Čechům… A taky dobrý večer, Brno!“ pozdravil k pobavení celého sálu.

Sklidil největší potlesk

Jeden z nejdojemnějších projevů přednesl na festivalu v roce 2021 devadesátiletý Michael Caine a sklidil za něj obrovský potlesk.

„To byl ten největší aplaus, jaký jsem kdy měl,“ přiznal hned dojatě. „Začínal jsem jako někdo, kdo nikdo nebyl a nic neměl. Postupně jsem se vypracoval a měl velké štěstí. Vždycky jsem měl velké štěstí na práci. A teď dostávám cenu za to, co ve svém životě miluji nejvíce,“ dodal se slzou v oku.