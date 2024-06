Už jste navštívili největší pouliční happening v Česku? Ne? Tak si nezapomeňte udělat poznámku do diáře. V sobotu 22. června zaplní náměstí a ulice krajského města festival Olomouc (o)žije. Představí více než stovku kapel a hudebníků hrajících nejrůznější žánry – rock, pop, šanson, blues, jazz, funky, lidovou muziku i vážnou hudbu.

Nejlepší akce Olomouckého kraje dle hlasování diváků, bude v sobotu 22. června hostit přes 100 kapel, sólistů, buskerů a pouličních umělců z řad tanečníků a výtvarníků. | Foto: se svolením pořadatelů akce Olomouc (o)žije

Podívejte se, jak to vypadlo v Olomouci vloni:

Zdroj: Youtube

V sobotu 22. června bude možné vidět Olomouc jinýma očima. A to díky pouličnímu happeningu Olomouc (o)žije. Co čeká příchozí? Poslechnete si zajímavé kapely, uvidíte tanečníky, výtvarníky a další umělce přímo na ulici. Nezapomeňte také využít nabídky dobrot v gastro zónách nebo v desítkách otevřených kaváren, bister, restaurací a vináren. Bohatý program chystají pořadatelé i pro děti.

Festival bez hranic

Festival Olomouc (o)žije je výjimečný tím, že nemá hranice. „Návštěvníky nesvazujeme jedním místem ani jevištěm. Naopak jim dáváme možnost toulat se olomouckými uličkami a objevovat - nejen nejrůznější umělce, ale třeba i nové přátele či místa, která jim jindy zůstávají skryta,“ popisuje ideu akce duchovní otec festivalu Štěpán Havran.

Jindra Polák z kapely Jelen: Nejradši máme s manželkou doma ticho

Téměř na každém rohu lidé tančí, zpívají a sdílí radost při vystoupeních lokálních umělců a organizací (například studenti hudební školy a skauti), známých interpretů (v předchozích letech to byli třeba Voxel či Marcell), profesionálů, amatérů, ale také zástupců místních menšin (například romské nebo ukrajinské kapely).

Všichni umělci vystupují dobrovolně, bez nároku na honorář. Je na divácích, zda se rozhodnou některého z nich během vystoupení podpořit; ať už příhozem do kasičky nebo digitálně prostřednictvím QR kódu.

Bude i kapela, co hrála pro Billa Clintona

A co všechno lze očekávat? „Je těžké vybrat ze stovky vystupujících umělců. Já osobně se těším například na bubenickou show Jumping Drums, výbornou KJ SAX, která hrála i pro bývalého prezidenta USA Billa Clintona, populární New Street Band, dechový show band Brass Avenue, Johanku Valáškovou alias New Castanets, šansoniérku La Boujeau, domácí Blues Power či Sugar & Spice Holding Company a řady dalších hudebníků a kapel,“ zve Štěpán Havran.

Pořadatelé očekávají až 25 tisíc návštěvníků.Zdroj: se svolením pořadatelů akce Olomouc (o)žije

Elektro stage i food zóny

Letos poprvé se mohou návštěvníci těšit na elektro stage v Baru Zahrada. Ta bude dokonce spojena s oslavou lásky; v ten den si totiž dramaturgové a producenti elektro stage - Radka a Jonáš - řeknou své „ano“.

Festivalové fandy také food zóny na Horním a Dolním náměstí či zóna olomouckých značek na Žerotínově náměstí. Otevřená bude i vyhlídková radniční věž, několik výstav, kreativní fotokoutek, diskusní zóna, silent disco, projekce studentských hudebních klipů a další zajímavosti a vychytávky. Tradiční afterparty je letos připravena v letním kině.

Bude se na co těšit:

Děti jsou vítány

Nebojte se vzít na akci děti, na které čeká speciální program v letním kině. Pořadatelé přichystali i pro nejmenší návštěvníky bohatý program, například dílnu Hanácké drbny, zábavné hry se Svišti v pohybu či pojišťovnou VZP, pískoviště s bagry generálního partnera společnosti Gemo, tetris z měkkých kostek a další atrakce.

Petr Janda: Smrt syna a první manželky nejde vrátit. Naštěstí mám jiné radosti

Chcete si vychutnat tuto jedinečnou akci se vším všudy? Pak si nenechte ujít ani ranní komunitní snídani. Stačí uvařit nebo upéct nějakou tu laskominu a podělit se s ní s ostatními u sto metrů dlouhému stolu. Ten bude stát v sobotu ráno od 9:00 hodin na Horním náměstí.

Během snídaně budou moci lidé zakoupením kávy nebo drobného občerstvení podpořit neziskovou organizaci Dobré místo pro život a její projekt Otevřeme zahradu.