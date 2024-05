Režisér Jiří Strach natočil s Jiřinou Bohdalovou strhující snímek Svatá, který Česká televize odvysílala v neděli 19. května. Komorní drama o bolavé minulosti i o složitých zákoutích mezilidských vztahů napsal pro herečku scenárista Marek Epstein a věnoval jí ho k devadesátým narozeninám. Přípravy zabraly téměř dva roky, přičemž samotný film se natáčel loni v srpnu a září. Jen krátce před tím si Jiřina Bohdalová procházela těžkým onemocněním, a jak Jiří Strach prozradil, díky jeho filmu utekla hrobníkovi z lopaty.

Do jakého žánru byste vy sám film zařadil?

Je to psychologické drama pro tři skvělé herečky – Jiřinu Bohdalovou, Lenku Vlasákovou a Pavlu Beretovou. Jde o ženský příběh s velmi silným tématem. Měl jsem ho v hlavě od devadesátých narozenin Jiřiny Bohdalové, kdy jí dal Marek Epstein scénář. Jiřina mi samozřejmě hned volala: „Pojď, to si musíš přečíst, chci, abys to točil.“ Tak jsme ho rozjeli.

Jiřina Bohdalová v novém snímku Jiřího Stracha Svatá exceluje:

Šlo od začátku vše podle vašich představ?

Samozřejmě chvíli trvá, než se film dostane do výrobních plánů a jsou na něj přidělené peníze. A přišel covid… Ale všichni spěchali a dávali tomu přednostní právo, vzhledem k věku Jiřiny. Abychom si jednou nevyčítali, že jsme něco prošvihli. Jiřinka do toho byla poměrně závažně nemocná, ale otřásla se a během půl roku stála na place. Vrátila se jak za mlada, možná s ještě větší energií, a roli odehrála bravurně.

I její herečtí kolegové byli z jejího výkonu nadšení…

Jsem přesvědčený, že za tu roli musí dostat nějakou cenu. A když ne v Česku, tak ve světě, protože v devadesáti dvou letech předvést takový výkon je neskutečné a fantastické!

Jiřina Bohdalová ve snímku Svatá:

Vzhledem ke spoustě konverzačních témat ve scénáři a svému špatnému zdravotnímu stavu… nerozmýšlela si Jiřina Bohdalová natáčení?

Myslím, že to Jiřina měla coby motivaci, jak slézt hrobníkovi z lopaty. Pamatuju si, že jsem ji byl v lednu 2023 navštívit v nemocnici Na Homolce a říkám: „Jiřino, počkej, tady máme scénář a za půl roku točíme, musíš se dát dohromady!“ (smích) A Jiřina: „Já vím, já vím.“ Podle mne to pro ni byla velká motivace vrátit se v plné síle, rozjet to a dokončit film.

V čem je pro vás film Svatá výjimečný? Jiřina Bohdalová si už ve vaší režii a podle scénáře Marka Epsteina zahrála v oceňovaných snímcích Vrásky z lásky a Klec…

Svatá je dalším z něžných, citlivých, lidských příběhů od Marka Epsteina. Tentokrát ještě s bonusem, který je mně osobně velmi blízký, a tím je téma pravdy. Svatá je příběhem o pravdě. O tom, zdali je pravda tou absolutní hodnotou. Václav Havel nás naučil, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Ale není přece jenom láska ještě výš? Láska dokáže odpouštět. Láska dokáže odpustit i lež. A zároveň může mnoho pravd zabít lásku. O tom jsem přesvědčený.

Proč by měli diváci film vidět?

Myslím, že televizních zábav, které se na nás valí zleva zprava, už bylo dost. Každý chce upoutat něčím nevídaným – paranormálními jevy počínaje a neviděnou vraždou konče. My jsme se jen vrátili k tomu podstatnému, a to k lidskosti – lidskému příběhu, obyčejným emocím, které vycházejí z života, z pravdy, lži… Je to velmi komorní příběh, a to si myslím, je taková naše specialitka s Markem Epsteinem, že umíme udělat malý velký film. To jsou Osmy, BrainStorm, Klec s Jiřinou Bohdalovou.

V jakém slova smyslu?

Nepotřebujeme mít tisíce komparzistů a deset milionů rozpočet. Stačí nám jeden byt, jedna ulice a tři herci a dokážeme s tím odehrát velký příběh. Tohle je cesta českého filmu do budoucna. Točit malé velké filmy.

Loni jste oslavil padesátku, jak se cítíte?

Měl jsem tolik práce, že jsem si ani nestihl uvědomit, že už je mi padesát. A nehodlám si to uvědomit ještě dalších dvacet let. (smích) Pořád chci zůstat víc Lotrandem, než si hrát na moudrého kmeta.

Máte už plán, jakým směrem se chcete vydat dál?

Máme s Markem Epsteinem další dva krásné scénáře a budu se moc modlit za to, aby konečně někdo pochopil, že situace v České televizi už není úplně optimální a standardní, že je potřeba navýšit koncesionářské poplatky. A až se tohle stane a Česká televize bude moct točit tak, jak dříve točívala, tzn. standardně, pustíme se do toho. Teď jsou ty šrouby strašně utažené, to je potřeba si říct.

O jaké scénáře jde?

Jsou to moc krásné scénáře – jeden od Evy Kantůrkové a druhý od pan Körnera. Jeden se jmenuje Smrt svatého Vojtěcha, druhý Svatý Václav. Historické látky, které by mě moc bavilo dělat, protože si myslím, že v této době je potřeba lidem připomenout hodnoty, na kterých stojí český stát a česká duchovnost, a na které máme tendenci zapomínat. To by mě moc bavilo dělat, ale musí někdo z politiků dostat rozum a říct, že je potřeba něco změnit. Od roku 2008 se nezměnilo nic. Jestli si někdo myslí, že Českou televizi vyhladoví, tak to za mě není cesta.