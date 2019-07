Letos se do Karlových Varů vydala jen na otočku. Nenechala si ujít slavnostní zahájení, kde oslnila v šatech od Dominiky Sedláčkové, a podpořit přišla také Přípitek na dobrou věc, který uspořádala značka Möet ve spolupráci s Jitkou Schneiderovou, jež je patronkou neziskové organizace Hledáme rodiče.

„Jitky charitativní akci jsem moc ráda podpořila a teď už vyrážím zpět do Prahy, kde mě čekají pracovní povinnosti. Je to škoda, protože Vary miluju. Jsem ráda, že mi to vyšlo alespoň takto, protože by mi přišlo strašně líto, kdybych se sem nestihla podívat. Vždy se tu potkám se spoustou kamarádů, které nestíhám vidět v Praze. A také mám samozřejmě ráda filmy. Tady může člověk vidět i věci, které pak nejsou v distribuci,“ pochvalovala si.

Zdeněk Zelenka: Večírky

I režisér Zdeněk Zelenka přijel do Varů jen na skok. Dorazil spolu s herečkou Jiřinou Bohdalovou na slavnostní zahájení a den poté už mířil opět směr Praha. „Musím se věnovat své práci,“ vysvětlil. Do Varů nejraději jezdil za dob socialismu, kdy se zde střídaly tradiční karlovarský filmový festival s moskevským festivalem studentských uměleckých škol z celého světa.

„Byl to velký festival a byly tu moc hezké večírky. Na to nejraději vzpomínám,“ přiznal. Na filmy nikdy moc nechodil, a to z jednoho prostého důvodu. „Přiznám se bez mučení, že na to na festivalech nemám vůbec čas, protože se pokaždé s někým potkám, s kým jsem se dlouho neviděl, zakecáme se, a než se otočím, je po filmu,“ smál se.

Helena Třeštíková: Dokumentární filmy

Na rozdíl od některých svých kolegů nepřijela jenom na noc, ale protože zde letos uváděla svůj dokumentární snímek Forman vs. Forman, trochu si pobyt ve Varech prodloužila.

„Jsem tu na tři noci a čtyři dny. Chodím převážně na dokumenty, protože je to můj obor a zajímá mě to, a pokud mi zbyde čas, tak to proložím ještě jinými filmy, ale dokumenty jsou priorita,“ prozradila nám. Mimo to se také stala jedním z hostů talk show Libora Boučka v IQOS Loungi, kde prozradila několik zajímavostí z natáčení dokumentu o Miloši Formanovi.

Vlastina Kounická Svátková: Módní přehlídky

Původně letos na festivalu neměla vůbec být, nakonec ale přijela alespoň na pár hodin. Nenechala si ujít každoroční módní show návrhářky Beaty Rajské, která se uskutečnila v neděli na Tržní kolonádě. „Odlétáme dnes v noci na dovolenou, takže pojedu rovnou z přehlídky na letiště a hurá za teplem,“ prozradila herečka, která si přehlídku prostě nemohla nechat ujít.

Markéta Plánková: Filmy a večírky

Zúčastnila se jak party na zahájení festivalu, tak i některých dalších večírků. Ve varech zůstala celkem tři dny a pak musela odjet kvůli pracovním povinnostem. „Dotáčíme seriál Krejzovi, takže tu nemůžu být, což mě mrzí,“ přiznala. Stihla i kino, a to hned dva filmy. „Povedlo se nám ukořistit lístky na dva filmy, a to na anglický film Yesterday, který soutěží v hlavní soutěži, a druhým byl digitálně upravený Spalovač mrtvol, to byl krásný zážitek. Myslím, že o tom to tady je, aby lidé chodili do kina,“ říká.

LUCIE VODÁKOVÁ