Finalistky mají za sebou soustředění v Dubaji a v Ras Al Khaimah. Změnila jste během té doby na některou svůj názor? Na startu byly mnohé z nich začátečnice. V rámci soustředění absolvovaly hodně lekcí catwalku, make-up, a především focení. Učily se společenskou etiketu, dresscody i mnoho dalšího, a každá to vstřebávala jinak. Všechny jsou krásné, ale každá má své kvality a přesahy v něčem jiném. Opět nebude jednoduché vybrat ty, které pojedou na světové soutěže, ale přiznávám, že už se mi to v hlavě začíná trochu rýsovat. Vím, že minimálně se třemi dívkami chci pracovat dál.

Musela jste někdy nějakou dívku diskvalifikovat?

Stalo se mi to, tuším, v roce 2018. Jedna z dívek mi tehdy přinesla papír od psychologa, že to nezvládá psychicky a musí soustředění ukončit. Bohužel se záhy zjistilo, že příčinou byla reportáž, ve které reportérka řekla, že některá děvčata přibrala a do toho byl prostřih na tuto dívku. Ta si vše vzala osobně, i když v tom nic osobního nebylo.

Váha je v soutěži asi velké téma, že?

Vždy se snažím s dívkami mluvit otevřeně, a pokud by byl u některé problém s váhou, řešily bychom ho, ale zatím k tomu nedošlo. Nikdy na holky netlačím, aby zhubly, protože to není zdravé a přijde mi to jako psychické týrání. Dívky ale samozřejmě musejí chápat, že pokud chtějí vydělávat peníze modelingem, musejí být zpevněné a mít vyrýsované některé části těla. Cílem ale není, aby vypadaly stejně. Naopak. Každá postava najde uplatnění v jiném odvětví modelingu.

Jak jste to s tou zmíněnou dívkou vyřešila?

Přijala jsem její rozhodnutí, ale byla jsem z toho čtrnáct dní dost špatná. Nedokázala jsem pochopit, proč se to stalo. O holky se maximálně starám, beru je jako mladší sestry, snažím se jim být mentorkou, poslouchám jejich názory, problémy s partnery…, tudíž pro mě bylo nepochopitelné, že chce některá odejít. Teď už vím, že ne všechny ženy jsou odolné tak, aby ustály mediální tlak, každá to zvládá jinak.

Je něco, přes co u vás takzvaně „nejede vlak“?

Ve smlouvě máme, že dívky nesmějí mít jakýkoli kontakt, a tím myslím i chození na kávu a podobně, s partnery Miss Czech Republic. Pokud by se tak stalo, vadilo by mi to a uvažovala bych o diskvalifikaci. Kdyby k tomu totiž za mými zády došlo a někdo se o tom dozvěděl, dost by to soutěž poškodilo a to nechci. Už se mi to jednou ze strany sponzora soutěže stalo, ale zjistila jsem to včas a s klientem jsme se jako soutěž rozloučili. Se slečnou jsem si promluvila, a nakonec v soutěži zůstala. Nicméně jsem to nechala zanést do smlouvy, že je to hrubé porušení pravidel soutěže. Tohle netoleruju.

Co alkohol a drogy?

Tohle můžu ovlivnit maximálně na soustředění, mimo něj nad holkami nemám kontrolu. Úředně jsme, dalo by se říct, zájmový kroužek. (smích) Ale i tak je těžké na něco takového přijít. To nezjistíte hned. V rámci soustředění nikdy netoleruji bujaré večírky a opíjení, ale to dívky dopředu vědí.

Kladou se i v zahraničních soutěžích podmínky?

Ano, dívky například nesmějí mít rozsáhlá tetování. Ale minulý rok jsem si všimla, že tam byla jedna taková soutěžící z Ukrajiny, měla vytetovaný celý rukáv.