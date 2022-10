Finalistky Miss ČR se předvádí i v cizině. A ochotně pomáhají

Absolvovat castingy, postoupit do finále a pak už jen čekat na vytoužený večer? Tak to rozhodně ne. Finalistky prestižní soutěže krásy Miss ČR se účastní jedné akce za druhou. Sdělila to ředitelka soutěže Nikola Kokyová. Přesvědčte se sami, jak jim to na akcích v poslední době slušelo.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Finalistkám Miss ČR to opravdu slušelo. | Foto: se svolením Miss ČR a Nikoly Kokyové