„Z volby návštěvníků vzešly tyto vítězky výstavy: první místo získala osmnáctiletá Andrea Kaplanová z Blšan u Loun, druhé místo obsadila dvaadvacetiletá Julie Hojdyszová z Frýdku-Místku a na třetím místě skončila jednadvacetiletá Natálie Kovářová z Prahy,“ uvedla ředitelka soutěže Miss ČR Nikola Kokyová

Kdo je v TOP8 Miss České republiky 2022:



Andrea Kaplanová, 18 let, Blšany u Loun

Klára Porhajmová, 18 let, Brno

Julie Hojdyszová, 22 let, Frýdek-Místek

Karolina Budka, 17 let, Praha

Andrea Kubínová, 26 let, Praha

Natálie Kovářová, 21 let, Praha

Jana Šprtelová, 22 let, Bruntál

Pavlína Jagrová, 23 let, Pardubice

Součástí doprovodného programu byla tradičně podpora projektu Počítače dětem. Ředitelka soutěže Miss České republiky Nikola Kokyová předala počítač nadanému romskému studentovi Janovi Danielovi. Jan studuje mezinárodní konzervatoř, od třinácti let hraje na klavír a darovaný počítač využije ke svému studiu hudby a předmětu informační technologie.

Finalistky Miss ČR se předvádí i v cizině. A ochotně pomáhají

Kokyová doplnila, že stále probíhá volba o získání titulu Miss Sympatie. Na miss-ceske-republiky.cz si mohou fanoušci přečíst rozhovory s jednotlivými dívkami, prozkoumat jejich instagramové profily a prostřednictvím tlačítka “HLASUJ PRO TUTO DÍVKU” pro ni mohou hlasovat.

Zdroj: Youtube

Na finále Miss České republiky budou uděleny následující tituly:



Miss České republiky 2022 (1. místo),

I. Vicemiss České republiky 2022 (2. místo),

II. Vicemiss České republiky 2022 (3. místo),

Miss Naděje (titul je udělován organizací UNICEF Česká republika),

Miss Silueta (dívka s nejhezčí postavou) a

Miss Sympatie (volí veřejnost prostřednictvím hlasování na internetu).