Soutěž krásy Miss Czech Republic 2024 se zase o krůček přiblížila finále. Porota v čele s prezidentkou soutěže Taťánou Makarenko minulý týden oznámila, kterých deset dívek se letos utká v přímém přenosu televize Nova o korunku krásy a titul Česká Miss World a pojede naši zemi reprezentovat na nejprestižnější světovou soutěž.

Finalistky Miss Czech Republic 2024 | Foto: se svolením Taťány Makarenko

Taťáno, jak jste s letošní desítkou dívek spokojená?

Myslím, že letos je hodně různorodá. Některé dívky jsem měla v hlavě od začátku, jiné překvapily a probojovaly se mezi ty nejlepší až na základě dvou posledních výzev.

Kolik bylo dívek, které překvapily?

Při poslední výzvě jsem změnila dvě dívky. Původně měly vypadnout, ale přesvědčily mě, že mají potenciál. Vyšlo to tedy tak, jak to vyšlo a jsem spokojená. A už jsem i trochu v klidu. Vždy, když se vybere desítka, přijdou emoce a říkám si, jestli jsem udělala správně, nebo ne. Ale výsledek už jsem přijala jako fakt, už ho nezměním. Myslím, že všechny vybrané dívky si to zaslouží. Uvidíme, jak se jejich cesta bude vyvíjet dál.

Co teď holky čeká?

Máme za sebou jejich představení. Představili jsme i novou korunku pro vítězku, také byt, který dostane k užívání, a také našeho nového Mistra, který poletí na soutěž Supranational, kde byl loni Jakub Vitek a umístil se jako Mister Europe, tedy nejlepší z Evropy. Také předloňská vítězka Krystyna Pyszková nám před pár dny odletěla na Miss World do Indie, je toho hodně. Přiznám se, že jsem v posledních dnech nebyla úplně ve své kůži, ale nezbývá než to zvládnout. Je to náročné, ale kdy nebylo.

Holky čeká také soustředění v zahraničí. Kam letos pojedou?

Už tuším, ale dokud nemám podepsanou smlouvu, nechci to prozrazovat. Každopádně soustředění bude, poletíme na něj v březnu, a můžu prozradit, že to bude mimo Evropu. Vybírali jsme ze dvou destinací, tak uvidíme. Vždy se samozřejmě musíme orientovat podle toho, aby tam bylo hezky a neměli jsme to daleko, což by letošní destinace měla opět splňovat. Včas ji oznámíme.

Berete soustředění jako přípravu na finále?

Na zahraničním soustředění vytváříme především kontent, který pak mohou diváci vidět v televizních záběrech. Dělají se tam také medailonky a upoutávky, které běží v televizi zhruba měsíc před finále. A samozřejmě tam fotíme snímky a natáčíme různá videa.

Nově vytvořená korunka pro vítězku září v křišťálových a emeraldově zelených barvách:

Představení korunky pro vítězku Miss Czech Republic 2024Zdroj: se svolením Taťány Makarenko

Od kdy tedy probíhá příprava?

Příprava jako taková probíhá odteď až do finále, které proběhne v květnu, a pokračuje samozřejmě i na soustředění. Dívky toho čeká mnoho, ale jsme na začátku.

Budou se letos moci zapojit i diváci? Bude online hlasování?

Jako každý rok máme hlasování na webu na www.missczechrep.cz, kde se hlasuje o Miss Social Media. Je to vlastně Miss sympatie – hlas lidu. Uvidíme, která dívka se jí letos stane. Porota pak vybere dívky, které získají všechny hlavní tituly.