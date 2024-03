Do závěrečné fáze letošního ročníku Miss Czech Republic 2024 se v půlce února probojovalo deset dívek, které nyní vyrazily na soustředění do Egypta. S nimi i prezidentka soutěže Taťána Makarenko, která spolu s dalšími poradci bedlivě sleduje, jak se dívkám daří při focení, rozhovorech a dalších disciplínách.

Finalistky Miss Czech Republic 2024 | Foto: se svolením Alsushy Izmailové

Aktuálně jste s dívkami na soustředění. Už máte představu, které z nich by se mohly umístit na předních příčkách a jet na světové soutěže?

Od castingů holky sledujeme, a jak postupuje čas, postupuje i naše vnímání každé z nich. Všechny slečny se nám na začátku nějak jevily, a buď se v našich prvotních dojmech utvrzujeme, nebo je vyvracíme. Je to přirozený vývoj. Dávám si teď dohromady různé názory, tříbím si myšlenky a pomalu se rozhoduji, koho bych dala do první pětky, která bude konkurenceschopnější na světové soutěži a bude nás co nejlépe reprezentovat.

Letos uspěla na Miss World Krystyna Pyszková, která získala korunku jako druhá v historii ČR po Taťáně Kuchařové:

Zdroj: Youtube

Už se stalo, že jste s výběrem šlápli vedle?

Každý rok jsme výhře blízko a máme nějakou dívku v TOP 5 nebo v TOP 10. Letos jsme dokonce na Miss World uspěli. Je to jen o tom vybrat správné kandidátky. Upřímně se přiznám, že už jsem ve svých myšlenkách dál a už pomalu tuším, kdo by mohl jet na světové soutěže a být na stupních vítězů. Co ale nevím, jsou přesně pozice. Na jedno místo se mi třeba hodí dvě dívky. Jedna dívka se hodí dokonce na tři soutěže.

Miss World Krystyna Pyszková: Byl to odvážný sen, ale vyhrát jsem chtěla

Chápu správně, že tedy chcete, aby dívky uspěly hlavně ve světě?

Ano. To, že dívka uspěje ve světě znamená hodně. Přesněji, že je schopná jít za své mantinely a bořit hranice. Je zase o trochu lepší než jiná dívka ze světa, nebo se alespoň umí lépe prodat a má lepší tah na branku. Dokáže se lépe prezentovat. To je první úspěch. Klienti, kteří si ji pak najímají na práci už vědí, že na ní asi něco je, když uspěla.

To, jestli dívka uspěje v Čechách, není podstatné?

Je to vždycky sázka do loterie. Nemusí se líbit médiím, nemusí dobře pracovat, je tam mnoho aspektů.

Taťána MakarenkoZdroj: se svolením Taťány Makarenko

Ne všechny dívky mají letos 170 centimetrů. Mají vůbec šanci jet, případně i vyhrát světovou soutěž?

Máme jednu, která nemá 170 centimetrů, a jednu, která má přesně. Vždycky jsme mívali jednu dívku, která měla okolo této míry, letos máme dvě, což není velká senzace. Obě dívky nám přišly natolik dobré, aby byly vidět, vydělávaly dobré peníze a byly sympatické lidem, kteří Miss sledují. A pokud se bavíme o světové soutěži, můžou tam uspět. Dokonce můžu prozradit, že nad jednou reálně uvažuji, že by postoupila do výsledné pětky.

Už máte svou favoritku v Miss? Jedna z těchto deseti dívek získá korunku

Na jaké soutěži přesně by mohla uspět?

Každá země má jiné parametry. Třeba ženy v Latinské Americe, byť se to nezdá, jsou malé. Mají v průměru 165 centimetrů a na soutěži je jich ne pět, ale třeba dvacet takto vysokých. Takže to není nic nenormálního, aby jela reprezentovat dívka pod 170 centimetrů. To, jestli uspěje, je otázkou. Ale třeba aktuální vítězka Miss Grand International má 171 centimetrů. Vítězka Miss Universe, dva roky zpět, měla 168 centimetrů. Není to tedy nic výjimečného, v historii se to stalo vícekrát. V Česku máme čahounky a z historického hlediska jsme zvyklí na vysoké dívky.