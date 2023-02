Které finalistce Miss Czech Republic to v plavkách sluší nejvíce? Hlasujte v ANKETĚ pod článkem. Podívat se na ně můžete v galerii

Letos jich máte místo deseti jedenáct. Proč?

Museli jsme udělat jedenáctku z toho důvodu, že v rámci finálového dne budeme dopoledne dělat zvlášť pro jednu naši světovou soutěž Miss Grand International samostatné finále. To se bude vysílat na Youtube celé v angličtině. Děvčata i moderátor budou mluvit anglicky. Ředitel, který vlastní tuto soutěž, chce tvořit svůj brand. A stejně jako je to v jiných zemích, kde existuje třeba Miss World Germany, Miss Universe Germany a podobně, chce, aby byla Miss Grand Czech Republic. Dal to jako podmínku. Abych si tedy udržela licenci, musela jsem to tak udělat. Potom bude klasický finálový večer, kde už bude soutěžit jen deset dívek.

Je angličtina už podmínkou pro přihlášení se do Miss?

Není, ale tím, že to dívky hodně sledují na Instagramu, dopředu vědí, čím budou muset projít a už se mě ptají, na jaké úrovni je angličtina potřeba. V rámci semifinále máme celé jedno kolo v angličtině, a když to dívka úplně nezvládne, bohužel nepokračuje dál. Bez dobré angličtiny na světovou soutěž jet nejde. Každá z vybraných finalistek má ale letos angličtinu skvělou, prošly všemi zátěžovými testy.

Jaká je letos šance, že bude mezi holkami nová Táňa Kuchařová, která zvítězila na Miss World v roce 2006?

Byla bych moc ráda, kdyby se taková dívka našla. Nedokážu říct, jestli to bude letošní ročník, příští ročník…, snažíme se o to. Loni jsme měli v TOP 12 Karolínu Kopíncovou, která nás reprezentovala v Puerto Ricu a byl to největší úspěch od doby Táni Kuchařové. Umístila se v TOP 12, což je druhý nejužší výběr, pak už je jenom TOP 5. Byla jsem za to moc šťastná, že to takhle vyšlo a určitě bych si přála, aby se nějaká dívka dostala až do TOP 5. Ale jak říkám, ze sto třiceti dívek je to i tak velký úspěch.

Finalistky Miss Czech Republic 2023Zdroj: se svolením Reginy Voroniny / Miss Czech Republic

Máte pocit, že výsledky jsou ovlivněny i tím, v jaké zemi se soutěž pořádá?

Častokrát je to o tom, že v porotě sedí i velcí sponzoři z pořádající země, což je logické. A je možné, že mohou svou finalistku trochu tlačit, to už je samozřejmě na každém a nejde to úplně ovlivnit, ale že by vyloženě docházelo ke koupi korunky, to si nemyslím. Roli hraje určitě politika a také bohužel velikost země.

Pokud jsou dívky z nějakého státu z Ameriky, Latinské Ameriky, Asie, mají určitě výhodu a pro samotnou soutěž větší potenciál ji reprezentovat, protože je tam větší fanouškovská základna. Kdyby vyhrála naše dívka a přijela by na letiště, nevím, kolik lidí by tam stálo. Pokud vyhraje dívka třeba z Venezuely, bude tam pomalu celé město, odkud pochází. Pro ně je tedy nejlepší, pokud vyhraje dívka, která má doma velkou podporu lidí. Z tohoto pohledu je pro ně Česká republika vcelku nezajímavá. Ale bodujeme i tak, díky Bohu.