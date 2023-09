Domorodé kmeny napříč světem věří, že fotografie kradou duši. Fotograf ze Slovácka Lukáš Velecký je zase přesvědčený, že dokážou krásu lidského nitra ukázat světu. I proto začátkem letošního roku začal realizovat projekt Vnitrohledy. „O zachycení duše člověka se snažím u každé fotky. A myslím, že to jde,“ říká s úsměvem.

Fotograf ze Slovácka Lukáš Velecký. | Foto: Deník/Michaela Babíková

Vnitrohledy jsou sérií fotografií „obyčejných“ lidí, kdy každý portrét doprovázejí odpovědi na otázky podněcující zamyslet se nad životem a hodnotami, které jsou skutečně podstatné. Co nejdůležitějšího jsi se o sobě v posledních letech dozvěděl? Kdybys měl tu moc změnit svět, co bys udělal? Co pro tebe znamená svoboda? Na tyto a dalších sedmadvacet otázek si může zkusit odpovědět spolu s portrétovanými i každý pozorovatel.

Moment překvapení

„Uvědomil jsem si, že jsem obklopený spoustou zajímavých lidí a chtěl jsem se podělit o jejich pohledy na život. Zároveň jsem přemýšlel, jak to udělat zábavnou formou. Před samotným focením tak dávám člověku losovat tři z celkem třiceti otázek,“ popisuje Lukáš Velecký s tím, že velkou roli hraje i moment překvapení, jaké otázky si portrétovaný vlastně vytáhne.

„Zatím mi každý, koho jsem do Vnitrohledů nafotil, potvrdil, že to byly otázky na témata, která si v sobě momentálně řeší,“ je přesvědčený, že náhody neexistují.

Vnitrohledy jsou zajímavé nejen svou myšlenkou, tak také objektivem, kterým fotograf portréty dělá. Lukáš Velecký se totiž rozhodl používat pouze přes třicet let starý objektiv Cyclop 85/1.5. „Je to sklo vymontované z nočního vidění ruské výroby. Velmi se mi líbí specifická kresba, kterou má. Fotit s ním je ale někdy opravdu oříšek. Tento objektiv má speciální vlastnosti; má dlouhou ohniskovou vzdálenost a jedinou clonu s velmi malou hloubkou ostrosti. Navíc je to manuální sklo, takže musím ostřit ručně,“ prozrazuje fotograf technické parametry.

„V dnešní době, kdy jsou díky velmi kvalitním objektivům všechny fotky ostré jako břitva, se mi líbí právě ta nedokonalost. To, že je fotografie obtížné zaostřit, je součástí projektu. Snažím se tak připomenout, že nic na světě není dokonalé,“ říká.

Od slov k činům

Myšlenku na tento projekt nosil podle svých slov v hlavě několik let. Nakonec ho odstartoval začátkem letošního roku. „Bylo to díky jedné lednové procházce, kdy mě moje přítelkyně donutila přejít od slov k činům,“ popisuje se smíchem. Od té doby vzniklo třicet portrétů, které mají tento víkend zájemci možnosti vidět na výstavě v jeho rodné Nivnici. Za dobrovolné vstupné mohou v tamním Společenském domě Beseda shlédnout současně i obrazy nadaného malíře Martina Vrágy.

Pro koho je však slovácká Nivnice „z ruky“, ten nemusí zoufat. Portréty fotograf postupně zveřejňuje i na sociálních sítích Facebook a Instagram. I zde přidal fotograf zajímavý hravý prvek. Zatímco na Facebooku jsou fotografie v černobílé verzi, na Instagramu si je můžete prohlédnout v barvě.

„Myslím, že tento projekt neskončím vlastně nikdy. Lidí, které bych do něj rád zařadil, jsou stovky,“ předestírá Lukáš Velecký, jaké jsou jeho další vnitrohledové plány.

Přátelé i náhodní kolemjdoucí

A podle jakého klíče vlastně lidi do projektu vybírá? „Většinou jsou to mí nejbližší a přátelé. Protože pořádáme koncerty, oslovuji často také mé oblíbené umělce. Někdy ale vyfotím i lidi, které potkám úplně náhodně a přijdou mi něčím zajímaví. Paradoxně jsou to právě cizí lidé, kdo na focení nejpravděpodobněji kývne. Spousta mých přátel se stydí,“ krčí fotograf trochu nešťastně rameny, protože právě u nich si je jistý, že by jejich odpovědi byly nejvíce inspirující.

Vnitrohledy jsou sérií fotografií „obyčejných“ lidí, kdy každý portrét doprovázejí odpovědi na otázky podněcující zamyslet se nad životem a hodnotami, které jsou skutečně podstatné.Zdroj: se svolením Lukáše Veleckého

„Každého z nás formuje prostředí, v němž vyrostl. A především lidé, kterými se obklopujeme. Věřím, že žádné setkání s druhým člověkem není náhodné. Každý, koho potkáme – třeba i na krátký okamžik – nám dělá zrcadlo a je to zároveň i náš učitel,“ zamýšlí se Lukáš Velecký a současně poodhaluje i hlavní myšlenku, kterou mají Vnitrohledy předat.

„Díky tomu, že už dvacet let fotím a setkávám se s opravdu velkým množstvím lidí, si uvědomuju, jak je příběh každého člověka jedinečný. Do Vnitrohledů by se dal nafotit a vyzpovídat vlastně kdokoli, protože příběh každého z nás je absolutně jedinečný a zajímavý,“ uzavírá talentovaný fotograf.



