Pouhé tři dny po nástupu na trůn překvapil dánský král Frederik X. svůj lid novou knihou. Jako by ji vyčaroval z kouzelného klobouku a okamžitě se z ní stal bestseller. Publikace pod názvem „Královo slovo“ odhaluje vladařovy názory na politiku a nahlíží i do jeho vztahu s manželkou Mary. Právě ten byl v posledních několika měsících narušen.

Kniha vznikla z rozhovorů z posledního půl roku, vedených s Jensem Andersenem. S ním také v roce 2017 vydal král svou biografii, jak uvedl magazín BBC. Královo nové literární dílo na sto deseti stranách odkrývá názory na to, jak si vede Dánsko ve světě, odhaluje vztahy s matkou Markétou II. a nechává nahlédnout i dál. Odkrývá panovníkovo dětství, poměr k otci – princi Henrikovi, který zemřel v roce 2018, a své australské ženě, královně Mary. Právě tento vztah v poslední době všechny zajímá. Je něco pravdy na tom, že abdikace královny měla zachránit synovo manželství?

Královské skandály

Dánská královna Markéta II. se na přelomu roku šokovala, když se v přímém přenosu místní televize vzdala vlády. Na trůn tak po dvaapadesáti letech jejího panování usedl v půlce ledna korunní princ Frederik. Někdejší „party princ“, jak ho mnozí s oblibou nazývali, bude nyní muset sekat latinu. Přitom se sotva oklepal ze skandálu, který před pár měsíci otřásl královskou rodinou.

Dánská královská rodina se za poslední léta postarala o pár bouřlivých událostí. Nejen že Markéta II. zbavila několik členů své rodiny titulů, čímž rozdmýchala spory mezi sourozenci, také sám nový král Frederik musel nedávno vysvětlovat milostný exces. V listopadu loňského roku začaly kolovat zvěsti o Frederikově románku s mexickou televizní hvězdou Genovevou Casanovou.

Španělský časopis Lecturas informoval, že dvojice byla spatřena v Madridu, kde se zúčastnila umělecké výstavy Picasso, The Sacred and the Profane. Poté šli společně na procházku přes park El Retiro a následovala romantická večeře.

Genoveva románek kategoricky popřela, ale zprávy i fotografie Frederikovi moc do karet nehrály. Naopak, celá situace vrhá na nového krále Dánska stín pochybností. Nečekaná abdikace královny koncem loňského roku byla zatím posledním nemilým překvapením, především pro dánský lid, jenž svou panovnici opravdu miloval.

Kruté rozhodnutí

V září 2022 se – tehdy ještě královna – postarala o velký skandál, který měl negativní dopad na členy celého jejího rodu. Především pro rodinu mladšího syna. Aby držela monarchie krok s novou dobou, je zapotřebí omezit počet vládnoucích členů a modernizovat, prohlásila královna. Tuto myšlenku proměnila téměř mávnutím kouzelného proutku ve skutečnost tím, že zbavila všechna vnoučata od svého mladšího syna Joachima titulů princ a princezna.

Nastalo peklo. Joachima se toto matčino rozhodnutí významně dotklo a došlo mezi nimi k vášnivé slovní přestřelce, která se propírala i přes média. Joachim nedokázal přenést přes srdce, že jeho čtyři děti, Nikolaj, Felix, Henrik a Athéna mohou od této doby nosit pouze hraběcí tituly.

Markéta II. později uznala, že si neuvědomila, jak moc tím zasáhne city celé rodiny svého mladšího syna. Omluvila se, nicméně své rozhodnutí nezměnila. „Nikdo by neměl pochybovat o tom, že moji synové, snachy a vnoučata jsou mou velkou radostí a hrdostí. Nyní doufám, že jako rodina dokážeme najít klid, abychom si sami vyřešili tuto situaci,“ citoval královnino prohlášení magazín Mirror.

Bratrské vztahy u ledu

Vztahy mezi bratry Frederikem a Joachimem byly údajně už tak dost komplikované, ale tato událost jejich napravení ještě více oddálila. Možné dusno, které panuje mezi oběma bratry, potvrzuje i fakt, že se nástupu korunního prince zúčastnil pouze Joachim, ale jeho rodina zůstala ve Washingtonu, kde princ působí jako atašé na dánské ambasádě.

Dánský lid doufá, že za absencí Joachimovy rodiny není zlá krev, že jen v praxi praktikují rozhodnutí královny, jež zabavením titulů připravila rodinu i o povinnosti s inaugurací spojené. „Nosit královský titul s sebou nese řadu povinností a úkolů, které v budoucnu omezí méně členů královské rodiny,“ uváděla už v rámci – pro mnohé kontroverzního – rozhodnutí královna.

Zdraví panovnice

Markéta II. v novoroční řeči naznačila, že její zdravotní stav není zcela dobrý, a proto se také rozhodla předat žezlo svému synovi. Celý život byla náruživou kuřačkou a od kouření ji v minulosti neodradilo ani to, že několikrát bojovala se zdravotními potížemi.

V roce 1994 se léčila s rakovinou děložního čípku, také jí několikrát operovali pravé koleno. Covid prodělala dokonce několikrát. Posledním velkým zákrokem, který podstoupila, byla na začátku loňského roku několikahodinová operace zad, z níž se dlouho zotavovala. Tehdy poslední úřadující královna v Evropě začala přemýšlet o aristokratickém důchodu, a zdá se, že ji stav přiměl zbavit se po letech i kuřáckého zlozvyku.

Možný důvod abdikace

Korunovace nového krále proběhla s velkou pompou, sešlo se na ní obrovské množství lidí a Kodaň se na jeden víkend naplnila k prasknutí. Všichni se chtěli účastnit šlechtické slávy. Nový král má ovšem na triku aféru, kterou ještě zdaleka nepřekonal. Za silným vladařem stojí silná žena, která mu má dodávat stabilitu, zázemí a klid. Jenže… Ještě než Frederik usedl na trůn, už se mluvilo o jeho nevěře, která měla jeho manželce, nynější královně Mary, zlomit srdce.

Nečekaná abdikace jeho matky královny je podle některých spekulací pokusem o záchranu synova manželství. Bývalá královna totiž nedá na svou snachu dopustit. Ačkoli Mary pochází z „prostého lidu“ a s nynějším králem se seznámila v Austrálii během olympijských her, kde ji oslovil v baru, do své role po boku monarchy vklouzla elegantně a hladce.

Než král potkal svou nynější ženu, měl několik přezdívek, které si vysloužil jako mladý rebel. Nejen že byl party princem, ale jeho záliba v ženách a jejich časté střídání mu vysloužilo přívlastek Casanova. S takovou reputací se posléze hůře vysvětlují choulostivé fotografie, na nichž je Frederik zachycen s mexickou kráskou.

Jaký bude nový král?

Dánští monarchové se ve své zemi těší úctě a lásce. I Markéta II. byla milována a její abdikace mnoho lidí zarmoutila. Panovnice byla svá a nespoutaná. Miluje umění a sama na něm aktivně participuje. Který panovník může říct, že má ilustrace ve světovém bestselleru, jako je Tolkienův Pán prstenů?



Nový král bude jiný. Na rozdíl od své matky dává přednost sportu před kulturou, i když je také fanouškem rockové hudby a rád se zúčastňuje koncertů i festivalů. Jeho nová kniha ovšem naznačuje, že má možná po mamince ke kultuře blíž, než se zdálo. Dánové jsou přesvědčeni, že spolu s manželkou Mary má ty nejlepší předpoklady dobře vládnout.