Na konzervatoř ji rodiče nepustili, a tak zamířila na gymnázium. Studium na DAMU už si ale prosadila. A jak píše v aktuálním čísle měsíčník Glanc, klaplo to!

Elizaveta Maximová | Foto: Benedikt Renč

Nedávno jsem tě viděla na jevišti Dejvického divadla, kde hrát je snem mnoha hereček i herců. Jak se ti to podařilo?

Oslovil mě Martin Myšička (mj. umělecký šéf DD – pozn. red.), který si mě všiml v minisérii Petera Bebjaka Spravedlnost. Poprvé jsem se s ním osobně setkala naprostou náhodou na tramvajové zastávce. Viděla jsem ho přicházet, a jelikož jsem do Dejvického divadla chodila a viděla ho na jevišti, automaticky jsem vyhrkla: „Dobrý den!“ A on mi odpověděl: „Dobrý večer, Elizaveto!“ V tu chvíli se mi zastavilo srdce a soukala jsem ze sebe: „Pane Myšičko, já vás samozřejmě znám, ale jak to, že znáte vy mě?“ Odpověděl mi, že viděl Spravedlnost a zapamatoval si moje jméno.