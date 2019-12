O jizvách se vždy taktně mlčelo a zakrývaly se nejrůznějšími prostředky, u hereček, modelek i princezen to pak platilo dvojnásob. Třeba Sharon Stone má obří jizvu na krku, co vypadá jako od nože, a maskuje ji, jak jen může. Především maskéři si při natáčeních užili své, aby Sharoninu jizvu dokonale zakryli.

„Děsivá jizva na krku Sharon Stone je jednou z největších v showbyznysu. Za ta léta před kamerou se ale naučila, že nejlíp funguje make-up v airbrushi,“ píše k tématu server everydayhealth.com. Nicméně i přes důkladná kamuflování, se jizva na hereččině krku, ke které přišla, když v dětství spadla z koně, dočkala velké popularity. Jde, mimochodem, asi o jedinou jizvu na světě, která měla vlastní webovou stránku! A přestože web SharonStonesScar.com již není aktivní, hluboce se zaryl do dějin internetu.

Jedna z prvních hereček, která se „pochlubila“ jizvou na krku, je Catherine Zeta-Jones. Když byla malá, mívala problémy s dýcháním, jednou jí doktoři dokonce museli provést tracheotomii, tj. chirurgický zákrok, při kterém se provádí otvor do průdušnice, resp. „díra do krku“. Catherine si jizvu samozřejmě mohla nechat odstranit jednoduchým estetickým zákrokem, ona ji ale považuje za připomínku zásadní události jejího života. „Vizážisté se ji vždy snaží zakrýt, ale já nechci. Dnes bych tu bez ní nebyla,“ řekla herečka.

Bojovnice Eugenie

S jizvou „na trh“ šla před rokem také vnučka britské královny Alžběty II., princezna Eugenie. Tedy přesněji řečeno – šla s ní na svou vlastní, ostře sledovanou svatbu! Přes dvacet centimetrů dlouhá jizva, která sahá od krku po lopatky, je památkou na operaci páteře, kterou princezna kvůli skolióze prodělala ve dvanácti letech. O šestnáct let později se Eugenie rozhodla pro svatební šaty, které díky výstřihu na zádech na jizvu upozornily. Šlo o projev díků těm, kteří jí pomohli a inspirovali ostatní pacienty se stejnými problémy.

„Myslím, že můžeme změnit způsob, jakým je vnímána krása. Proč neukázat lidem své jizvy? Jsou součástí našich příběhů, které bychom měli vyprávět, zvlášť v případě, že jde o vyprávění neveselé,“ řekla princezna. Během operace, která trvala osm hodin, jí chirurgové v podstatě zlomili a přestavěli páteř, kterou vyztužili titanovými tyčemi. „Bez operace bych do třiceti let skončila na invalidním vozíku,“ poznamenala princezna, která ovšem na jizvu nenahlížela vždy takhle pozitivně. „Vždycky jsem se cítila kvůli ní nejistě. To se ale změnilo před pár lety, svou jizvu už nehodlám skrývat.“

Mimochodem, jizvy v královské rodině celkem „frčí“, Eugenii totiž podpořila i vévodkyně Catherine, manželka princeznina bratrance, prince Williama. Ta světu zas odtajnila jizvu, kterou má od dětství na levém spánku. Je ale skryta ve vlasech a všimne si jí jen opravdu pečlivý pozorovatel.

Já mám taky Jizvu!

Kaley Cuoco, jedna z nejlépe placených hereček současnosti, která se proslavila díky seriálu Teorie velkého třesku, zas hrdě nosí na červený koberec odhalené nohy, aby ukázala svou velkou jizvu na pravé holeni. Kaley k ní přišla před devíti lety, kdy si rozdrtila holeň při pádu z koně. Hrozila jí dokonce amputace! Rozpovídala se o tom ve sledované televizní show Ellen DeGeneres.

„Stalo se to na konci lekce. Celý den jsme trénovali skoky a můj kůň se najednou splašil, což jsem nečekala a spadla. Kůň se pokoušel zvednout a skočil na mě. Zvuk lámajících kostí nikdy nezapomenu,“ popsala hrůzu herečka a s humorem dodala: „Dobrá věc je, že vím, kdy bude pršet, jizva mě vždycky začne svědit!“

Na Kaleyinu zpověď pak zareagovala řada dalších celebrit, které se se světem začaly dělit o své „zjizvené historky“. Například zpěvačka a herečka Queen Latifah přiznala, že její jizva na čele pochází z nárazu do rohu v koupelně, když se jako malá prala se svým bratrem. „Dlouho mě trápila, ale posledních deset let už jsem se s ní smířila a neskrývám ji,“ dodala umělkyně.

ADÉLA NOSKOVÁ