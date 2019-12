Na Instagramu má Simona Krainová384 tisíc sledujících, a tak ji oslovuje řada značek ohledně spolupráce. „Chodí mi opravdu velké množství nabídek. Kdybych vzala všechno, tak je můj Instagram jedna velká reklamní plocha. Já ho ale beru jako svoje album nebo deník a nechci si ho kazit produkty, které nemám vyzkoušené a nepoužívám je,“ vysvětluje Simona s tím, že když se spojuje s nějakou značkou, tak si za ní musí stát.

„Když jí nebudu věřit já, tak jí neuvěří ani moji fanoušci, to bych byla sama proti sobě. Takže si pečlivě vybírám a rozhodně nekývnu na každou nabídku.“ Ani ona se pod svými příspěvky samozřejmě občas nevyhne vyhroceným diskusím a komentářům, ale bere to tak, že k virtuálnímu světu to prostě patří.

„Hejtři tu budou vždycky a já si z toho nic nedělám, protože to bych se musela zbláznit. Občas zareaguji, když mě něco zvlášť vytočí, a bráním se, ale kolikrát zjistím, že je to jen ztráta času. Takže svou energii raději věnuji svým dětem a rodině, a ne lidem, které neznám a kterým ležím v žaludku,“ vysvětluje Simona.

Na modelčině profilu se to hemží řadou fotek, na kterých mohou fanoušci obdivovat její dokonalou postavu. „Za tu vděčím především svým genům, ale určitě platí, že bez práce nejsou koláče. Abych měla vyrýsované břicho a svaly na nohách, musím pro to něco udělat,“ říká Simona s tím, že pevné tělo má hlavně díky pravidelnému cvičení a běhu. „Změnila jsem kompletně svůj životní přístup a sport je teď moje droga, bez které neumím být. Byla to dlouhá cesta, ale jsem ráda, že jsem vydržela a dotáhla to až do fáze, že si nazouvám tenisky už automaticky.“

Celý text o životním stylu Simony Krainové najdete v lednovém čísle časopisu Glanc, který je již v prodeji.

V novém Glancu si dále přečtete:



* Fashion story s herečkou Lucií Trmíkovou: Držitelka ceny Thálie se před naším fotoaparátem proměnila v modelku a přidala i rozhovor nejen o divadle.

* Průvodce začínající pistolnice: Na to, abyste si opravdu vystřelili, nepotřebujete ani zbrojní průkaz. Stačí zajít na střelnici a nechat na sebe dohlížet statného střelce!

* Vítězové a poražení:Být nejlepší. Nejrychlejší. Mít samé jedničky… Cíle, které často vnímáme jako důležité, přitom ale zapomínáme, že pokud někdo vyhraje, jiný musí prohrát.

* Terapie hypnózou:Podvědomě ji řadíme někam k UFO a vyvolávání duchů. Pravdou ale je, že hypnózu dnes využívají i renomovaní lékaři a skutečně dokáže divy.

* Návrat palmiček i modrých stínů:Děsivé trendy z devadesátek se znovu hlásí o slovo.

* Hlavou dolů korytem:Profil Anny Fernstadt, která v jízdě na skeletonu dlouho reprezentovala Německo, ale teď je součástí české reprezentace.

MONIKA GRAFKOVÁ