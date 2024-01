Neuvěřitelných čtyřicet let nedávno oslavil herecký pár Goldie Hawnová a Kurt Russell. Je to tak! Ti dva začali randit v roce 1983 a byli pořádně divocí. Od té doby jsou nerozluční. Natočili spolu pět filmů, mají jednoho syna, ale… nikdy se nevzali.

Kurt Russell a Goldie Hawnová | Foto: Profimedia

Než se potkali, měli oba za sebou už jedno či více manželství. Goldie byla vdaná dvakrát, poprvé za amerického režiséra a tanečníka Guse Trikonise, podruhé za hudebníka Billa Hudsona. S ním má dvě děti – Kate a Olivera. Až v roce 1983 ale potkala toho pravého, kterého už nevyměnila. Kurt byl také jednou ženatý, a to s herečkou Season Hubley, mají spolu jednoho syna, Bostona Russella.

Podívejte se na ukázku z jejich nejslavnějšího filmu Přes palubu:

Umělecká dvojice se poprvé setkala v roce 1966, a to během natáčení disneyovky o hudební kapele. V tu dobu bylo Goldie jednadvacet a Kurtovi pouhých šestnáct let. V tomto věku bývá pětiletý rozdíl pro mnohé nepřekonatelnou překážkou. Herečka se přiznala, že si na Kurta pamatovala, protože na ni udělal velmi dobrý dojem, ale byl tenkrát moc mladý.

Když se viděli znovu při natáčení filmu Odpolední směna v roce 1983, už to bylo jiné. První větou, kterou Kurt na adresu své kolegyně pronesl, byla lichotka směřující k její postavě. Asi zabrala, protože nedlouho potom spolu začali herci chodit.

První rande

Jejich první schůzka byla údajně neskutečně zábavná. Začala v Playboy klubu v Los Angeles a celá divoká noční jízda končila v rozestavěné budově, do které se vloupali, aby si mohli užít žhavých hrátek. Zcela in flagranti je přitom nachytala policejní hlídka. „Ani nemohu uvěřit, že je to tak dávno, jako by to bylo včera,“ smál se při této vzpomínce Kurt.

První a jediný společný potomek se jim narodil v roce 1986, dali mu jméno Wyatt. Málo se ví, že Wyatt se kromě herectví věnoval i hokeji a to na profesionální úrovni za týmy West Kelowna (BCHL), Coquitam (BCHL), Chicago Steel (USHL), Brampton Capitals (OJHL) a Groningen Grizzlies.

Tajemství jejich vztahu

Každý pár, který v Hollywoodu vydrží tolik let bok po boku, je trochu zjevením a okolí touží znát jeho tajemství. Jak je možné, že jim to pořád tak skvěle klape? Goldie na toto téma prohlásila: „Trvalý vztah není o manželství. Je o kompatibilitě a komunikaci. Oba musí chtít, aby fungoval. Pokud jeden nechce, fungovat nebude. Klíčem je i záměr. Jde také o to, neztrácet se jeden v druhém. Být spolu – jako dva sloupy drží dům a střechu, ale být současně jiní, nemuset se na všem shodnout, naučit se vypořádat s odlišným názorem partnera. Vše je volba.“

Svatbu nepotřebují

Fakt, že žijí čtyřicet let „na psí knížku“ také vyvolává zvědavost. Přitom svatba padla na přetřes už na předávání Oscarů v roce 1989, odkud pár odcházel málem zasnouben.

Oba předávali ceny a přitom si na pódiu pochvalovali, jak jim to klape. Kurt si tehdy neodpustil poznámku, že jediné, co nejsou, tak manželé. Goldie se ho obratem ptala, zda to má brát jako žádost o ruku, on však rychle přeskočil na jiné téma s tím, že spěchají a ještě si o tom popovídají… Ke sňatku ale nikdy nedošlo.

Jejich zatím posledním společným hereckým počinem jsou manželé Clausovi ve dvou vánočních filmech. A přestože jim tyto role skvěle šly, svatba stejně není v plánu. Ani po čtyřiceti letech.

Důvod? „Rozvody nejsou nikdy pěkné. Po rozvodu nesnášíte toho druhého víc, než když se jen rozejdete. To nás asi vždycky odrazovalo. Líbí se mi představa, že se můžu ráno probudit a každý den se rozhodovat, jestli tu chci být,“ popsala své partnerské pocity pro magazín People Goldie Hawnová.