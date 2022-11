Dokážete ještě spočítat, kolikátá je to kniha? Šestatřicátá, a myslím, že platí totéž pro knihy i pro lidský život. První roky se píší snadno, s každým rokem je život i psaní těžší. Ale protože považuji roky mezi čtyřiceti a pětapadesáti za nejlepší, tak doufám, že to tak bude i s mými knihami.

Kniha se jmenuje Užívej života, jak vy užíváte života?

Různě. (smích) Snažím se dělat věci, co mě baví.

Jste člověk, který plánuje, nebo žijete přítomností?

Nevím… Myslím, že moc neplánuju, ale zase taky úplně nevím, jestli žiju přítomností. Jsem taková opatrná.

Letos v červnu jste vydala knihu Zájezd snů, už tehdy jste věděla, že vyjde i tato kniha?

Ano, to už jsem věděla. Je to vlastně takový soubor rad a bonmotů, které se v průběhu času nahromadily, takže jsem si říkala, že teď už je čas, abych je vydala. Píšu bonmoty i pro Český rozhlas a už jsem jich měla dost.

Chodí za vámi lidé a říkají vám je?

Stává se mi to často, nebo je taky nacházím na sociálních sítích. O mých knihách se říká, že jsou veselé a optimistické, problém je, že si myslím, že já optimistka nejsem. Jsem realistka a můj smích je, jak říká klasik, důstojná cesta ze zoufalství.

Jako jednoho z kmotrů knihy jste si vybrala Jakuba Koháka, proč právě jeho?

Kubu jsem zvolila proto, že nemá nikdy zbytečný kecy. Řekne to, jak to je, jak to cítí a také mi byl v seriálu velmi dobrým milencem, na to se nedá zapomenout. Prostě je to muž na svém místě. (smích)