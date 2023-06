Bývalá hlasatelka Hana Heřmánková vůbec nestárne. Po delší době se opět prošla po mole, když spolu s dalšími kolegyněmi vynesla novou módní kolekci návrhářky Vlaďky Kouřilové, a to se minulý rok stala oficiálně babičkou. Hana Heřmánková v rozhovoru mimo jiné prozradila, jak se udržuje v kondici a co by si v létě přála zažít.

Hana Heřmánková | Foto: se svolením Vlaďky Kouřilové

Po jak dlouhé době jste se prošla po mole?

To snad ani raději nebudu počítat. (smích) Sama koukám jak blázen, že jsem tady. Hodně dlouho jsem nikde nebyla. Ale odjakživa mám ráda módu, měla jsem příležitost zavítat do společnosti, a ještě do takové krásné, plné hezkých žen, že jsem si řekla, proč ne, jdu do toho.

Hana Heřmánková o vnoučatech, módě a manželu Karlovi:

Zdroj: Youtube

Měla jste před přehlídkou strach?

Mezi tolika fajn ženami ani ne. Jinak ale trochu trémistka jsem. Vždycky je za mě lepší si maličko nevěřit a překonat to než být suverén.

I po šedesátce vypadáte pořád skvěle. Prozradíte, jak o sebe pečujete?

Mám rychlého psa. (smích) Denně chodíme na procházky, a to i několik kilometrů. Na fyzičku mi to určitě pomáhá. Jinak u nás ve vesnici máme kroužek jógy. Trošku ji teď flákám, ale je to po všech stránkách moc příjemné cvičení. Vůbec jsem netušila, že pro mě bude.

Připomeňte si novinářské setkání s Hanou Heřmánkovou v roce 2012:

Návštěva u Hany Heřmánkové: Mám ráda divadlo, které nemá prázdniny

Jak jste se k józe dostala?

Mám kamarádku Evu, která ji vede, a ta mě přesvědčila, ať ji zkusím. Musím říct, že mi jóga dělá moc dobře, je perfektní. Jinak jsem nikdy ke cvičení moc vztah neměla. Akorát jsem odmala tancovala. To je ale něco jiného.

Čerstvě máte za sebou šedesátiny, co je kromě toho u vás nového?

Máme nové přírůstky do rodiny. Poprvé jsem se stala babičkou, syn Pepa má roční holčičku, a dlouho jsem už i nevlastní babička z Karlovy strany (pozn. herec Karel Heřmánek). Tam máme dva kluky a holčičku. A pak i dvě moje neteře ze tří mají v Německu miminka, pořádně jsme se rozrostli, už si to pomalu musím psát. (smích)

Hanka Kynychová prožila s manželem dvě krize. Byla to prověrka vztahu, líčí

Jak si babičkovskou roli užíváte?

Je to moc krásný. Jsem a budu zásadně jen rozmazlovací babička, vychovávat budou rodiče.

Prozradíte své plány na léto?

Plán mám teď jen jeden. Moc bych si přála, abychom se v létě všichni sešli u mých rodičů, kteří mají chalupu na Šumavě.