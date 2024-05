Není to tak dávno, co influencerka a realitní makléřka Hana Reiders, známější pod jménem Mašlíková, oznámila rozchod s manželem, MMA zápasníkem a trenérem Andrém Reindersem. Nyní začíná novou životní etapu a se synem Andreasem si zvyká na nové bydlení.

Před pár týdny jste se po rozchodu s manželem přestěhovala i se synem do domu kousek od Prahy. Jste člověk, který si dobře zvyká na změny?

Ano, bydlíme teď s Andreáskem v pronajatém domě za Prahou. Abych řekla pravdu, záleží, o jaké změny jde. Rozchod s manželem po devíti letech byla dost zásadní životní změna, ale tím, že jsme si už loni v létě řekli, že každý půjdeme svou cestou, a oznámili to veřejně až o půl roku později, jsem měla čas se s tím srovnat. Žili jsme sice ten půl rok v jednom domě, ale už ne jako pár. A musím říct, že v novém domě jsem chytla i novou životní energii. Je mi v něm moc dobře, roztáhla jsem znovu křídla. Doufám, že tahle změna, ačkoli jde pro mě o životní prohru, bude mít na závěr hezký a šťastný konec.

Mnoho žen bere rozvod jako životní prohru…

Já také. Je mi to moc líto. Není tajemstvím, že jsme byli s manželem rok od sebe, pak jsme se k sobě vrátili a já doufala, že to bude navždy. Ale jak se říká, člověk míní, život mění. Dopadlo to, jak to dopadlo, a myslím, že nakonec to bylo vysvobození pro oba. Věřím, že oba budeme zase šťastní. Důležité je, aby byl Andreásek v pohodě, což zatím je. Udělám maximum pro to, aby byl spokojený, šťastný a nestrádal. Ačkoli jsem na to sama, snažím se dělat maximum, aby měl všechno. Je teď rozmazlovaný, ale na charakteru mu to zatím neškodí. (smích)

Už jste se s Andreasem zabydleli?

Ano, zabydleli, ale nebylo to vůbec jednoduché, protože jsem byla na spoustu věcí sama. Manžel mé nejlepší kamarádky mi pomáhal montovat část nábytku, další věci jsem si montovala sama. Všechno jsem uklízela, různě stěhovala, bylo to náročné. Každý, kdo se někdy stěhoval, ví, o čem mluvím. Ale už jsme zabydlení. A jak už jsem řekla, bydlí se mi tam krásně. I Andreásek se tam cítí dobře a to je pro mě důležité.

Kromě toho, že jste influencerka, věnujete se i realitám. Bylo o to snazší nové bydlení najít?

Reality mi v posledním roce zabírají víc a víc času a jsem za to nesmírně ráda, protože mě ta práce baví. Dlouhá léta jsem o ní snila, ale až před rokem se odhodlala udělat si realitní licenci. A co se týče bydlení, to byla zrovna náhoda. (smích) Mám ho přes kamaráda, lépe řečeno jeho přítelkyni, bydlím v jejím domě, takže zrovna v tomto případě mi práce realitní makléřky moc nepomohla. (smích)

Vzhledem k tomu, že bydlíte za Prahou, jak moc důležité je pro vás auto?

Nejen teď, ale už několik let bydlím za Prahou, a bez vozu by byl každodenní život velmi složitý. Dojíždím do práce, do centra Prahy, do fitka, které mám v centru, pro malého do školky, ke koni… A teď poslední rok dělám realitní makléřku, kde bych se bez auta nehnula, protože objíždím celý Středočeský kraj i místa za ním, takže bez vozu by to nešlo.

Před dvěma lety měla Hana Mašlíková vyrýsovanou postavu a ani gram tuku navíc:

Dokážete si ještě představit jezdit MHD?

Občas městskou jezdím, ale velmi zřídka, tak jednou dvakrát ročně. A když v ní jedu, říkám si, že to není vůbec špatný, protože v kolonách člověk někdy trčí i hodinu dvě, když jede přes Prahu, a MHD je tam třeba za půl hodiny.

S Andrém jste si dali hned dvě šance. Byl to pro vás teď s odstupem dobrý nápad?

Nechci říkat, že toho lituju. Naopak. Teď mám čisté svědomí, že jsem našemu vztahu dala ještě šanci. Zkusili jsme se k sobě vrátit, ale bohužel to nevyšlo. Už jsem pak nemohla, byla jsem vyčerpaná a odnášelo to i moje zdraví. Bylo načase vše rozseknout. Nelituju druhé šance, prodloužili jsme Andreáskovi působení v kompletní rodině o další dva roky.

Spousta žen mění po rozvodu vzhled – délku, barvu vlasů, cvičí… Nastalo něco takového u vás?

Ještě nejsme s manželem rozvedení. Každopádně jestli něco po rozvodu udělám, tak to, že v občanském průkazu nebude Hana Reinders, ale zpátky Mašlíková. Stejně jsem celé ty roky, kdy jsem byla vdaná, byla pro všechny Mašlíková, Mašle (smích), jen si to nechám zpět zapsat i do dokladů.

Plánujete se opět naplno vrhnout do cvičení a třeba znovu zkusit soutěž Bikini fitness?

Bikini fitness byla výzva. Byl to takový dárek k mým čtyřicátinám, mělo to určitý příběh. A je pravda, že lidi mi říkají, ať jdu ještě závodit. Někdy tu slinu mám, ale člověk přípravě obětuje spoustu věcí, bere to hodně energie, času a peněz, tak nevím… Myslím, že to není moje cesta. Pravidelně cvičím, je to můj životní styl, miluju to a ráda motivuju a inspiruju lidi, ale na další soutěž už to nevidím.