Herečka Hana Vagnerová se nedávno objevila na finále soutěže Elite Model Look, kam dorazila sama bez partnera. Jak prozradila, její španělsko-francouzský přítel Nicolas Escavi zůstal ve Francii, má tam své závazky. I tak si ale večer moc užila a představila se ve velmi zajímavém outfitu, který zdobil náhrdelník za statisíce korun. Nic dražšího prý na sobě ještě neměla.

Hana Vagnerová s partnerem Nicolasem Escavim | Foto: Profimedia

Prozradíte, jak dlouho vám trvaly přípravy?

Byla to rychlovka. Přišla jsem na Pražský hrad kolem půl šesté a hned se vrhla do rukou profesionálů. Během hodiny bylo hotovo. S nimi to jde rychle, patří mezi nejlepší.

Hana Vagnerová na Elite Model Look 2023:

Zdroj: se svolením Mariana Dvořáčka

Když se připravujete sama, trvá vám to déle?

Trvá mi to asi třicet minut. (smích) Je to tím, že nejsem moc kreativní a mám jeden styl líčení. V podstatě neumím nic jiného vymyslet, takže mi příprava opravdu se vším všudy trvá třicet minut.

Od koho jste zvolila šaty?

Od Borise Krále, který je navrhl přímo pro tuto příležitost, a to ve spolupráci s Annou Brandejs, jejíž jsem ambasadorkou. Jde o moc hezký projekt. Šaty plánujeme vydražit a výtěžek půjde neziskové organizaci Dobré víly dětem. Boris k šatům vymyslel úžasné zapínání, které je flexibilní, a mohou je tak nosit ženy s jakýmkoli typem postavy. Z toho mám moc velkou radost.

Hana Vagnerová patří mezi naše nejobsazovanější herečky:

Spousta vašich kolegyň preferuje udržitelnou módu, vy také?

Přiznám se, že nejsem člověk, který tráví hodně času nakupováním, v osobním životě se oblékám velmi jednoduše a spíš sportovně. A právě proto mám ráda tyto extrémy, kdy jdu doslova z tenisek do velké róby. Řekla bych, že můj styl oblékání je udržitelný, protože oblečení moc nenakupuji.

Vzpomenete si, jaký nejdražší kousek oblečení či doplněk jste na sobě měla?

Myslím, že nejdražší kousek mám na sobě dnes. Je to tento náhrdelník. Přesnou cenu vám neřeknu, bála jsem zeptat. (smích) A bála jsem si ho i půjčit. Nesmím to nikde říkat, aby mě neokradli. (smích)

Kdo vám dnes dělá garde?

Přišla jsem sama. S partnerem jsme společně strávili celé léto a teď je v Paříži a já tady. Nevadí mi to.

Kdyby byl v Čechách, vzala byste ho s sebou? Baví ho móda, přehlídky…?

Kdyby tu byl, určitě by šel. Baví ho to, zbožňuje takové akce, je velký exhibicionista… Myslím, že by mě tady v tuto chvíli zastínil. (smích) Možná je mu víc líto, že nešel, než mně.



Neuvažovala jste, že byste se za ním do zahraničí přestěhovala? Často tam studijně i pracovně jezdíte, máte tam agentku…

Myslím, že natrvalo určitě ne. Zároveň ale po tom, co jsem žila v L.A., musím říct, že je to takhle strašně jednoduché. Z Paříže jste v Praze letecky za hodinu a půl, není tam žádný časový posun, takže mám pocit, že zatím to jde poskládat všechno dohromady moc hezky. Musím to zaklepat. Doufejme, že to tak půjde i dál.

On by se tedy případně v budoucnu stěhoval za vámi?

Myslím, že ne, protože má děti, takže vždycky budeme tak nějak napůl. Ale jsem cestovatelka a on naštěstí taky, takže nám to zatím nijak nevadí.