Loni překročila herečka Hana Vagnerová čtyřicítku, na její pleti to ale není vůbec znát. Možná je to kvalitní kosmetikou, možná tím, že zažívá jedno z nejlepších životních období. Daří se jí jak v práci, tak i v soukromí, kde jí už více než dva roky dělá společnost Francouz Nicolas Escavi.

Hana Vagnerová s přítelem | Foto: Profimedia

Před pár dny jste oslavila narozeniny. Nabízí se tedy otázka, jste slavicí typ?

Jsem slavicí typ, když jde o narozeniny někoho jiného. (smích) V případě svých narozenin většinou prožívám velký stres, protože mám strach, aby se lidi na oslavě nenudili. Vždycky si říkám: „Ne, udělám jen malou oslavu, nic velkého.“ Zároveň mám ale ráda, když mi lidi popřejí a vzpomenou si na mě.

Už vám někdy někdo udělal tajnou oslavu?

Ještě ne, ale moc bych si ji přála. Takovou tu „secret party“ z amerických filmů, ze které bych byla úplně paf. (smích) Sňal by ze mne alespoň stres z organizování večírku, přesto bychom slavili. To by mi přišlo fajn.

Letos jste také uspořádala jen malou oslavu?

Ano, druhý den jsem od časného rána pracovala, takže jsem šla jen na večeři s pár kamarády a šup domů.

Váš partner Nicolas byl s vámi, nebo byl ve Francii?

Byl ve Francii. Přijel o pár dní později. Má shodou okolností narozeniny 6. března, takže to oslavíme spolu.

Zmínila jste, že jste měla práci. Co aktuálně natáčíte?

Začala jsem točit jednu minisérii pro Voyo, jmenuje se Studna. A je to vlastně příběh, který jsme asi všichni kdysi viděli v majoru Zemanovi. Zatím neprozradím, koho tam hraju. Nechte se překvapit. A jinak se musím pochlubit, že jsem se akorát vrátila z Říma, kde jsem měla premiéru italského filmu. Na to jsem opravdu hrdá.

Hana VagnerováZdroj: se svolením Anny Brandejs

Jako herečka býváte poměrně hodně líčená, projevuje se to na vaší pleti?

Kromě toho, že bývám hodně líčená, také hodně lítám, což tu pleť rovněž narušuje a dává jí to zabrat. Takže si na pleť určitě dávám větší pozor.

Pociťujete, že se vaše pleť po čtyřicítce změnila?

Věk je nekompromisní u každého z nás, takže se o sebe více starám a svědomitě používám kosmetiku. V minulosti jsem občas brala kolagen a bylo to fajn, ale až v momentě, kdy jsem ho začala užívat opravdu každý den, byl výsledek neskutečně znát.

Řešíte péči o pleť i s kamarádkami?

Ano, všechny mé kamarádky, které produkty začaly používat, mi píšou, že vidí výsledek. Já si své krémy nosím i na natáčení a moc nikomu nedovoluju, aby na mě sahal s jinou kosmetikou. (smích)