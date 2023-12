Cvičitelka Hanka Kynychová prožívá vánoční svátky už několik let po svém. Má totiž intoleranci na lepek a laktózu a každé vybočení ze zajetého režimu jí nedělá dobře. Přesto u ní doma cukroví, salát a smažený kapr nikdy nechybějí. Stejně jako cvičení.

Vzhledem k vašim jídelním omezením, hřešíte alespoň přes Vánoce?

Pro mě každé hřešení a každé vyjití ze zajetého režimu znamená zpomalení, protože mám horší trávení a není mi úplně dobře. Jsem bezlepkář, ani laktóza mi nedělá dobře, takže se snažím tělu nic moc nepovolovat, protože mi to nevyhovuje.

Přizpůsobuje se vám celá rodina?

Ne, jinak doma pečeme, děláme kapra, salát… Já si tedy salát vzhledem k omezením dělám svůj – míň mastný. Čím jste starší, tím stojí zažívání víc za prd (smích), ale jinak si užíváme klasiku. Životní styl se u nás o Vánocích nemění. Máme je tradiční.

Po Vánocích touží řada lidí zhubnout. Radí se s vámi, jak na to?

Ano, nejvíc se mnou řeší hubnutí a pak menopauzu. Mou doménou je ale pořád cvičení, takže se dotazům na jídelníček spíš vyhýbám, protože toto téma patří do rukou výživových poradců. Svět se v posledních několika letech hodně změnil. Může za to i covidová éra.

Jak konkrétně?

Spousta lidí má citlivější metabolismus a nedá se celoplošně aplikovat jeden recept, jak zhubnout, pro všechny. Vždycky se věřilo, že jíst pětkrát denně je optimální a vyhovuje to všem, ale za mě je to kravina.

Proč myslíte?

Nemusím jíst pětkrát za den, to jsem sportovec, který by měl mít větší kalorický příjem, a jsem úplně v pohodě. Naopak bych řekla, že nám ženám, které jsme starší a nejsme už tolik produktivní, stačí míň. To je pravidlo, jehož se držím jako švec kopyta, v korekci váhy se mi osvědčilo.

Jak o sebe jinak pečujete?

Nejvíc dbám na to, aby mi fungovala lymfa, takže se snažím chodit pravidelně na lymfodrenáž, protože v určitém věku už cvičení ne že přestane fungovat, určitě splňuje svoji funkci, ale s lymfatickým systémem toho udělá málo.

Dá se lymfa cvičením nějak rozproudit?

Snažím se do ní v tělocvičně bouchat z té vnitřní strany – svalovým tónem, ale potřebujeme na ni tlačit i z vnější strany skrz kůži, to cvičení neumí. Holkám radím, ať si na cvičení oblékají kompresní prádlo nebo upnutá trička, případně ať nechodí nahé a mají tkáně „oblečené“, abych věděla, že při cvičení, které dělám, lymfu alespoň trochu podporujeme.