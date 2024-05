Herci Harrison Ford a Calista Flockhartová se fanouškům zpočátku mohli zdát jako nepravděpodobný pár, ale jejich láska obstála ve zkoušce času. Zamilovali se do sebe před dvaadvaceti lety, přesně takový je mezi nimi i věkový rozdíl.

Harrison Ford a Calista Flockhartová jsou spolu už 22 let. | Foto: Profimedia

Chodit spolu začali po udílení Zlatých glóbů v roce 2002, kde se i seznámili. Fordovi bylo šedesát let, což nic nemění na tom, že se do představitelky Ally McBeal bláznivě zamiloval. Pro ohlušující lásku existuje potenciál v každé fázi života. I když má dotyčný za sebou dvě neúspěšná manželství, a to Ford měl.

Kdo koho polil vínem?

Psalo se, že na oněch Zlatých glóbech Calista Forda polila vínem. Ve skutečnosti to však byl on, kdo měl nemotorné ruce. Naštěstí mu faux pas herečka odpustila. „Před tou nehodou jsme si asi dvacet minut povídali,” upřesnila Calista pro magazín Hello! Jak se později ukázalo, tahle vtipná historka z prvního setkání byla jen jednou z mnoha podivných věcí v jejich vztahu.

Naposledy ztvárnil Harrison Ford známého hrdinu ve filmu Indiana Jones a nástroj osudu (2023):

Zdroj: Youtube

Zakázala mu Ally McBeal

On slavný Indiana Jones, ona sympatická Ally McBeal. To by bylo, aby se neznali už předtím. Calista údajně Harrisona vyloženě milovala ve snímku Pobřeží moskytů z roku 1986, on se zase před jejich seznámením občas mrknul na slavný seriál o mladé právničce, na který mu mimochodem zakázala koukat, když spolu začali chodit. Ani jednoho tehdy ovšem nenapadlo, že život jim jistý scénář chystá oběma dohromady.

Kovbojové, vetřelci a svatba

Fordovi trvalo sedm let, než se odhodlal svou lásku požádat o ruku. Učinil tak romanticky na svatého Valentýna, když byli na dovolené spolu se synem Liamem. Toho herečka adoptovala ještě před jejich seznámením. Vzali se o rok později 15. června 2010, a to po osmi letech námluv i společné výchově dítěte… Konal se tajný a nenápadný obřad.

Jen málo párů se rozhodne vstoupit do svazku manželského, jsou-li zrovna na cestě kvůli pracovnímu projektu. Ford a Flockhartová si řekli ANO v Novém Mexiku, ve stejném státě, kde herec zrovna shodou okolností natáčel sci-fi western Kovbojové a vetřelci. Velmi skromně vyhlížel i seznam hostů, mezi nimiž byli devítiletý syn Liam a Barbara Richardsonová, manželka guvernéra Billa Richardsona, který je oddával. I režisér snímku se později nechal slyšet, že o jejich svatbě neměl ponětí.

Učí se psát textovky

Indiana Jones nebo Han Solo, to jsou Fordovy ikonické role. Ačkoli se jedná o schopného herce, je přece jen stará škola. Calista Flockhartová během vystoupení u Jimmyho Kimmela na manžela prozradila, že až teprve před pár lety se začal učit psát SMS. Do té doby spolu komunikovali na dálku jen telefonicky. „Smajlíci pro něj byli úplná španělská vesnice,“ smála se Harrisonova choť.

Láska k létání

Herec má pilotní licenci a létání se stalo jeho vášní. Je nadšen, že ji sdílí se svojí životní partnerkou, která si chvíle ve vzduchu zamilovala právě kvůli němu, protože viděla manžela dělat něco, co miluje, a zároveň mu věřila. Bohužel se tato důvěra roku 2015 zhroutila, když musel Ford z důvodu mechanické poruchy nouzově přistát na golfovém hřišti. Tehdy letěl ve svém letadle, které si pořídil ze vzdušného arzenálu druhé světové války.

Přežil, ale zlomil si pánev. Padesátiletá Calista s ním byla celou dobu v nemocnici. „Podle mě si díky tomu uvědomíte, že všechno může být během vteřiny jinak a my si musíme vážit každého okamžiku, kdy jsme tady,“ řekla po jeho zotavení časopisu People. Forda posléze do letadla pochopitelně znovu pustila, ale sama s ním od té doby nesedne do historického stroje.

Po ránu vypadá jako malý kluk

Mnozí stále dál přetřásají velký věkový rozdíl manželů, ale ty dva tohle neznepokojuje. „Věk vůbec v našem vztahu nehraje roli. Líbí se mi, jak po ránu vypadá. Je tak roztomilý. Vypadá jako malý kluk,“ nechala se slyšet Calista v rozhovoru pro Hello!

Je patrné, že u nich doma vládne nadhled a humor. Zároveň se respektují a stále miluje jeden druhého. Kdo se chce tímto párem inspirovat, může dát na Harrisonovo doporučení, které zní: „Mlč a jenom přikyvuj. Staré přísloví říká, že šťastná žena znamená šťastný život.“ Tímto se mnohé vysvětluje…