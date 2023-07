Že by vrcholem jeho života mělo být po letech strávených v nezáživné práci hraní golfu v důchodu, Harrisona Forda děsilo. Tak našel způsob, jak pomalé umírání vyměnit za něco, co i v osmdesáti přináší výzvu a vzrušení. Nestárnoucí Indiana Jones měl pestrou hereckou kariéru, kterou v začátcích tu a tam proložil prací na stavbě.

„Chci vyprávět příběhy, které na nás budou mít dopad, které nás díky prožitkům udělají empatičtějšími. Učiní z nás lepší lidi,“ poodhalil Ford, podle čeho si vybírá role | Foto: Profimedia

PŘEČTĚTE SI JAK ŠEL ČAS S HARRISONEM FORDEM:

* Rok 1973

* Rok 1977

* Rok 1981

* Rok 1985

* Rok 1988

* Rok 1997

* Rok 2002

* Rok 2010

* Rok 2023

1973 Štěstí přeje připraveným

Když se Harrison Ford v polovině šedesátých let rozhodl, že zkusí štěstí jako profesionální herec, věděl jen, že se musí vydat buď na východní, nebo západní pobřeží.

„Všechny věci jsme měli nastěhované v autě. Stáli jsme s ženou před ním a hodili si mincí. Padl východ, ale já vyrůstal v Chicagu a měl zimy plné zuby, tak jsem navrhl dva hody ze tří. Odjeli jsme na západ, a ze mě se stal herec,“ prozradil.

Na svůj první velký film, Americké graffiti, si ale musel počkat.

1977 V hlavní roli tesař

Přestože už měl Harrison Ford na kontě Americké graffiti, stále si musel přivydělávat jako tesař, aby uživil ženu a dvě děti. V té době se už George Lucas rozhlížel po hercích do Hvězdných válek.

Ford si ale nedělal žádné naděje, protože Lucas dal jasně najevo, že pro Epizodu IV. s podtitulem Nová naděje hledá zcela nové tváře. Pak se ale potkali, když Ford v rámci „vedlejšáku“ pracoval v kancelářích Francise Forda Coppoly, a to byl první krok k získání role Hana Sola.

1981 Náhradník

Hvězdné války měly neuvěřitelný úspěch, z Harrisona Forda se během pár dnů stala mezinárodní hvězda. Nečekal, že by mohlo přijít ještě něco většího. Pak ale Tom Selleck kvůli jiným závazkům musel odříci roli odvážného archeologa a scénář k Dobyvatelům ztracené archy přistál na stole Fordovi.

Zatímco u Hvězdných válek s podepsáním smlouvy na víc dílů váhal, u Indiana Jonese kývl Harrison Ford rovnou na celou sérii.

1985 Nominace na Oscara

Kriminální drama Svědek dalo Harrisonu Fordovi příležitost předvést, že zvládne víc než jen mávat bičem nebo světelným mečem. Za roli tvrdohlavého poldy, který chrání malého chlapce, jediného svědka vraždy v komunitě Amišů, získal svou jedinou nominaci na Oscara.

1988 Best of

Na filmy, které točil v druhé polovině osmdesátých let, vzpomíná Harrison Ford nejraději. Pobřeží moskytů, 48 hodin v Paříži, Podnikavá dívka nebo Podezření patří k filmům, které pro něj byly, bez ohledu na úspěch, důležité po profesní i lidské stránce. Spolupracoval na nich totiž s režiséry a producenty, jichž si váží.



1997 Akční hrdina

„Nikdy jsem se nepovažoval za akčního hrdinu. Ano, v mých filmech byla akce, ale nepopsal bych je primárně jako akční,“ vyjádřil se Harrison Ford k nálepce, kterou mu čas od času novináři nutí.

Ve svých filmech se Ford raději opírá o příběh a dialogy než o bezduché honičky a výbuchy. Jedním z takových příkladů je i Air Force One.

2002 Do třetice

Na předávání Zlatých glóbů v roce 2002 poznal Harrison Ford svou třetí ženu. Tou dobou už byl uprostřed rozvodového řízení se scenáristkou Melissou Mathisonovou. Mezi Fordem a o dvacet dva let mladší Calistou Flockhartovou to okamžitě zajiskřilo, na zásnubní prstýnek si ale představitelka Ally McBealové musela sedm let počkat.

Vzali se v červnu roku 2010 a letos v Cannes předvedli, že po i dvaceti letech soužití jsou stále zamilovaní.

2010 Splněný sen

Harrison Ford občas působí jako bručoun, kterého si zahrál v komedii Hezké vstávání, ale prozradil, že když hraje s někým, jako je Diane Keatonová, skutečně si to užívá. A se vší pokorou si také uvědomuje, jaké měl v životě štěstí, že právě hraní se stalo jeho životní náplní.

2023 Návrat legendy

Jedna z největších hvězd Hollywoodu se letos vrátila na filmové plátno ve své nejznámější roli. Po patnácti letech se Ford znovu ujímá role dobrodružného archeologa v novém filmu nazvaném Indiana Jones a nástroj osudu.

Film měl světovou premiéru v květnu na filmovém festivalu v Cannes. Obecně byl přijat kladně. Představení sklidilo zhruba pětiminutový potlesk a recenze byly většinou pozitivní. V Česku už se očekávaný snímek promítá.

