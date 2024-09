Ivana Fričová dnes 09:45

Je to skoro neuvěřitelné, ale Indiana Jones, ten svérázný archeolog s otlučeným kloboukem a bičem, který nenávidí nacisty, komunisty a hady, dělal krásnou společnost hned dvěma generacím filmových fanoušků. Pětidílná série, kterou vloni začátkem léta uzavřel titul Indiana Jones a nástroj osudu, skutečně zůstane bez pokračování. Jeho slavný představitel Harrison Ford, bez kterého by to nešlo, si totiž užívá stáří a nenechá se nikým rušit.