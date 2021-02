Harry a Meghan čekají sestřičku nebo bratříčka jejich ročního syna Archieho, který se narodil v květnu 2019.

"Můžeme potvrdit, že Archie se stane velkým bráškou. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu mají obrovskou radost z toho, že čekají druhé dítě," sdělil mluvčí páru.

Manželé sdíleli černobílou fotografii, která je zachycuje odpočívající pod stromem. Meghan leží s hlavou v Harryho klíně a rukou na břiše, zatímco její manžel ji hladí po vlasech.

Osobní svoboda

Dnešní zpráva přichází poté, co Meghan v listopadu v názorovém článku v americkém listu The New York Times (NYT) napsala, že v červenci potratila. Zveřejněním této informace chtěla pomoci dalším, kdo si prošli stejnou zkušeností. "Tiskla jsem k sobě své prvorozené dítě a věděla jsem, že přicházím o druhé," napsala.

Loni v březnu se pár zřekl svých oficiálních povinností coby členů královské rodiny a dal najevo, že upřednostňuje osobní svobodu a nezávislost na veřejných financích. Nyní žije v Kalifornii.