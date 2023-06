Prochází vztah Harryho a Meghan krizí? Vypadá to, že princi už došla trpělivost

Od doby, kdy se jejich vztah stal veřejným, snaží se princ Harry, aby se jeho žena Meghan cítila maximálně komfortně. Vzdal se kvůli Meghan své královské rodiny, odstěhoval se z Británie do Spojených států, tvoří dokumenty a podcasty, které by jinak točit nemusel… Bohužel, stále to není dost. Jak se ale zdá, princ Harry už začíná ztrácet nervy.

