Dva a půl roku poté, kdy Charles, nyní král Karel III., odřízl syna Harryho a Meghan Markle od královské pokladnice, může být „trvalé drama“ přesně tím, co manželé potřebují k naplnění vlastní pokladny. Po finanční stránce mohli mít dřív život, o kterém se jiným nikdy ani nesnilo, vybrali si ale jinou cestu. Z čeho nyní žijí?

Princ Harry a Meghan | Foto: Profimedia

Poté, co princ Harry a jeho manželka Meghan v roce 2020 odešli od královské rodiny a přestali plnit povinnosti s ní spojené, stali se finančně nezávislými. „Jako ‚vyšší‘ členové královské rodiny máme v úmyslu ustoupit do pozadí a pracovat na tom, abychom se stali finančně nezávislými, přičemž budeme nadále plně podporovat Její Veličenstvo královnu,“ stálo v jejich prohlášení z ledna 2020.

„Nyní plánujeme náš čas rozprostřít mezi Spojené království a Severní Ameriku a nadále ctít naši povinnost vůči královně, Commonwealthu a našim patronátům,“ zněl dodatek. Jak řekli, tak udělali.

Ani oni ovšem zpočátku netušili, že odstřihnutí od pupeční šňůry, která je za každé situace držela nad vodou a vyživovala, bude tak drsné. Trochu jinou představu přiznal sám Harry hned v březnu 2021 při rozhovoru s moderátorkou Oprah Winfrey; doslova řekl, že nečekal, že ho královská rodina finančně naprosto odřízne.

„Už v prvním čtvrtletí roku 2020 jsem přestal dostávat jakoukoli finanční podporu od své rodiny,“ vyjádřil se. Mluvčí královské rodiny tento fakt později upřesnil dovětkem, že pár přestal oficiálně dostávat finanční prostředky až v létě 2020.

Co Harry a Meghan ztratili

Není tajemstvím, že jako pracující členové královské rodiny dostávali Harry a Meghan 95 procent svého ročního příjmu od Harryho otce, krále Charlese, tehdejšího prince z Walesu.

Ve finančním roce 2018–2019, tedy v prvním roce jejich manželství, vydalo panství – Charlesovo vévodství z Cornwallu – více než 5 milionů liber na pokrytí veřejných povinností – i některých soukromých výdajů – Sussexů a vévody a vévodkyně z Cambridge. Zbylých 5 procent pokryl Sovereign Grant. (Dne 1. dubna 2012 se změnila ujednání o financování oficiálních povinností královny. Nový systém financování, označovaný jako „Sovereign Grant“, nahradil Civil List a tři granty pro královské cestování, komunikaci, informace i údržbu královských paláců, pozn. red.)

Právě z tohoto grantu také zaplatila The Crown Estate na pokyn královny celkem 2,4 milionu liber za renovaci sídla Frogmore Cottage, které mělo být Harryho a Meghaniným rodinným objektem ve Spojeném království.

Tuto částku po odchodu z rodiny manželé v plné výši uhradili tím, že přispěli na grant. Účty vévodství Cornwall i o rok později ukazují, že se královské páry nadále nedržely moc zpátky. S princem Williamem a Kate obdrželi Meghan a Harry od dubna do června 2020 celkem 4,5 milionu liber.

Nový štědrý začátek

Ani po odchodu z královské rodiny si ale Harry s Meghan nemuseli zoufat. Charles jim podle královského mluvčího poskytl „značnou částku“ na podporu jejich přechodu k finanční nezávislosti a tu plně využili. V červnu 2020 se přestěhovali do Montecita v Kalifornii, kde si posléze za 21 milionů dolarů koupili šestnáctipokojové sídlo na exkluzivním předměstí Kalifornie.

Princ Harry opět rozčeřil vody. Promluvil o užívání psychedelik

„Udělali jsme vše, co jsme mohli, abychom tento dům získali,“ nechala se později slyšet Meghan v rozhovoru pro The Cut.

K venkovním prvkům nemovitosti patří velký bazén, tenisový kurt, garáž pro pět aut, kurník nebo třeba růžové zahrady. Tímto krokem pár znovu potvrdil, že chce vlastní prostor pro výchovu syna Archieho a pro rozvoj svého podnikání a nadace Archewell.

Byznys se rozjíždí

Hned na konci roku 2020 se Harry a Meghan pustili do vytváření vlastní organizace Archewell, která pod sebou sdružuje celkem tři oblasti jejich zájmu – Nadaci Archewell, Audio Archewell a také Archewell Productions, přičemž pod druhými dvěma sekcemi se skrývají lukrativní smlouvy s Netflixem a Spotify.

Partnerství se Spotify představili manželé koncem února 2021 během živého přenosu, ve kterém vystoupili také Justin Bieber, Billie Eilish, Bruce Springsteen, Barack Obama či Ava DuVernay. Řekli, že plánují produkovat podcasty – pořady, které „povznášejí hlasy, jež možná nejsou slyšet“.

Expert o Meghan: Je to herečka, slzy bych nepřeceňoval

Podcasty jsou měsíčně určené pro 320 milionů uživatelů streamovací služby na celém světě, za to si vysloužili tříletou podcastovou smlouvu, jež má podle některých zdrojů z oboru hodnotu 15 až 18 milionů dolarů. První podcast, prázdninový speciál od Archewell Audio, vyšel již v prosinci 2020, ale nebyl ještě součástí dohody, která má do pokladny manželů ročně směrovat zhruba 3,5 milionu dolarů – po zdanění.

Dokumentární trhák

Ještě o něco lukrativnější pětiletou smlouvu získali Harry a Meghan v září 2020 od společnosti Netflix, a to na produkci dokumentárních i hraných filmů, scénářů a pořadů pro děti. Udává se, že jde o částku 100 až 150 milionů dolarů.

Není jasné, zda princ Harry a Meghan obdrželi zálohu na dohodu, která bohatě přispívá k jejich čistému jmění, ale streamovací služba přiznala fascinaci svých předplatitelů britskou královskou rodinou. Proto s nabídkou mnohamilionové smlouvy údajně neváhala ani minutu.

Kromě toho, že Netflix stále vysílá seriál The Crown, úspěšné drama o vládě královny Alžběty II., na listopad 2023 plánuje už šestou sérii, neskutečný úspěch sklidil i dokument přímo od královské dvojice Harry & Meghan, vysílaný na dvě etapy v prosinci 2022. Šestidílný seriál, v němž Harry a Meghan promlouvají o různých peripetiích, jež museli bok po boku překonat od prvního setkání až po odchod z královské rodiny, vzbudil nečekaný ohlas.

Harry a Meghan odkryli špínu královské rodiny: Křičící William i taktické hry

Od 5. do 11. prosince, kdy se vysílaly první tři epizody, byl celosvětově druhým nejsledovanějším anglicky psaným seriálem na Netflixu, hned po Wednesday Tima Burtona. Nasbíral na streamovací službě více sledovacího času než jakýkoli jiný dokument – šlo o 81,55 milionu hodin po celém světě.

Po dokumentu odvysílal Netflix pod názvem Live to Lead ještě sérii sedmi životních příběhů vůdčích osobností, které se snaží změnit svět. Ta se s velkým úspěchem nesetkala. Kritiku sklidili především moderátoři Harry a Meghan, kteří vedli s osobnostmi rozhovory.

Další důležité výdělky

Podcasty a filmy nejsou jediným zdrojem peněz, z něhož nyní královský pár čerpá. Zatímco Buckinghamský palác vývoj značky „SussexRoyal“ zastavil, nový život v Kalifornii ho nejen obnovil, ale výrazně posunul vpřed. Harry a Meghan sice chtěli žít v klidu se svými dvěma dětmi Archiem a Lilibet a s minimálním zájmem médií, nakonec si ale uvědomili, že chtějí-li vydělávat velké peníze a žít si na vysoké noze, musejí udělat vše pro to, aby se na ně zraky celého světa upíraly co nejvíce.

Ve svém prohlášení uvedli, že za rozhovor s moderátorkou Oprah Winfrey v březnu 2021 nedostali zaplaceno, za Harryho memoáry Spare už jim na účtu ale řádná suma zůstala. Podle listu Daily Mail se americká nakladatelství doslova předháněla v tom, kdo páru nabídne více peněz, aby kniha mohla vyjít u nich. Vyhrálo vydavatelství Penguin Random House, které jen jako zálohu údajně nabídlo Harrymu několik set milionů korun.

Vyhrocený konflikt. William mě napadl, popisuje princ Harry ve své knize

Harry ale už dopředu avizoval, že část výtěžku z knihy a audioknihy bude věnována na charitativní účely. Během vystoupení při zápase v pólu v srpnu 2021 oznámil, že chce věnovat 1,5 milionu dolarů ve prospěch nadace Sentebale, kterou založil. Dalších 300 tisíc poputuje organizaci Well- Child.

Dědictví v záloze

Jaké další finanční prostředky Harry a Meghan mají? Když v roce 1997 zemřela princezna Diana, William a Harry dostali většinu jejího jmění ve výši 13 milionů liber. Její majetek sestával z akcií, šperků, hotovosti ze 17milionového rozvodového vyrovnání s Charlesem a dalších osobních věcí v bytě v Kensingtonském paláci.

V závěti určila, že každý z nich dostane polovinu, ale že se do 25 let princů o peníze budou starat nadace. Tři měsíce po její tragické smrti byl soudním rozhodnutím věk zvýšen na 30 let s tím, že od 25 let musejí princové dostávat plný výnos z dědictví.

Princezna DianaZdroj: Profimedia

V rozhovoru s Oprah Winfrey Harry řekl, že část tohoto dědictví financovala jejich první kroky v USA. „Bez toho bychom to nedokázali,“ přiznal. Další část mu stále zůstává. Má se také za to, že Harry zdědil miliony po své prababičce, královně matce. Nikdy se ovšem veřejně nevyjádřil, zda mu zesnulá královna nechala nějaké peníze.

Také Meghan má naspořený slušný obnos, na který zatím nemusela sáhnout. Během své herecké kariéry dostávala údajně zaplaceno 50 000 dolarů za každou epizodu seriálového dramatu Suits. Objevila se ve více než 100 epizodách. Kromě toho provozovala blog o životním stylu a navrhovala předměty pro kanadskou módní značku.