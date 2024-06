Šlo o velké přání fanoušků britské monarchie. V době, kdy se král Karel III. potýká s onkologickou nemocí, stejně onemocněla rakovinou i zbožňovaná Kate, nastala ideální příležitost k usmíření s problémovým Harrym a jeho ženou Meghan. Jenže ke smírčímu setkání ani teď nedošlo.

Princ Harry byl vždy větší rebel než jeho starší bratr William. O to více sympatií si získal, když začal sekat latinu, vydal se dokonce na vojenskou misi v Afghánistánu. Nejen to ukázalo, že Harry nemůže být špatný muž. Princ navíc před deseti lety založil Invictus Games, což je sportovní projekt pro zraněné nebo jinak postižené členy armády. A právě jeho letošní kulaté výročí se neslo v duchu návratu Harryho do Británie, přičemž vysvitly naděje, že přiletí i Meghan s dětmi.

Uvidí král někdy svá vnoučata?

Vztahy v rodinách bývají různé… V té britské královské je smutné to, že byť spolu její různí členové trochu mluví, Karel III. ještě zatím nikdy fyzicky neviděl vnučku Lilibet, druhorozené dítě Harryho a Meghan. Starší Archie se narodil ještě v době, kdy žili jeho praprarodiče, tedy královna Alžběta II. s princem Philipem. Rozkošné miminko tak tehdy viděla celá královská rodina. Malá Lilibet, která dostala jméno podle něžné přezdívky královny Alžběty II., se však do rodné země svého otce ještě nepodívala. Nezná ani svého dědečka, krále Karla III.

Už pět měsíců ve strachu. Kate se snaží s podporou Williama normálně fungovat

Pomalé kroky k míru

Když se Harry s Meghan dozvěděli, že za mořem se jejich příbuzní potýkají s vážnými zdravotními problémy, podpořili je dokonce i veřejně. Mělo taktéž dojít k telefonickému kontaktu mezi Meghan a Kate, což se zdálo jako dobré znamení, protože ženy obou princů spolu dříve moc nevycházely. Princ Harry navíc v zimě přiletěl osobně pozdravit svého nemocného otce. Zdálo se, že nemoci pomohou prolomit ledy v rodině, kterou nyní z části dělí oceán. Fanoušci královské rodiny žili v naději, že pokud se Harry počátkem května chystá na oficiální akci, tedy oslavu výročí Invictus Games, doprovodí jej i Meghan.

Meghan se do Británie nechtělo, v Nigérii se cítila uvolněněji.

Chtěla Meghan přijet?

Začaly se objevovat informace, že William s Kate měli dokonce osobně pozvat do Británie i Meghan s dětmi. Zatímco by si Harry plnil pracovní povinnosti, královské dětičky si spolu mohly hrát. Taková vize vždy rozněžní infantilnější část dospělých. I panovník spolu s chotí Camillou by asi rádi viděli, jak rostou Harryho děti. Jenže se tak nestalo. Někteří tvrdí, že to byla Meghan, kdo si diktoval podmínky a požadoval omluvu za předešlá jednání ze strany královské rodiny. Ti, kdo stále doufají v pohádkový konec, jak se na královskou rodinu sluší, vidí naději na setkání někdy v létě, kdy by Meghan s dětmi přijela na prázdniny.

Meghan zkouší novou taktiku. Osobně podpořila princeznu Kate v boji s nemocí

Harry neviděl ani otce

O ne zcela ideálních vztazích v rodině může vypovídat i skutečnost, že Harry se při svém květnovém pobytu nesetkal ani s otcem. Ačkoli se účastnil bohoslužby v katedrále svatého Pavla a Karel III. měl v tu dobu v nedalekém Buckinghamském paláci oficiální program, nenašli na sebe chvilku. Možná za tím netřeba hledat nic vážného. Král jen striktně dodržuje svůj program a nenaruší jej odskočením, byť jen na chvilku. A to ani tehdy, kdy se setkání týká vlastního dítěte.

Členové královských rodin to tak mají. Jsou oddaní své zemi, dodržují pravidla protokolu a nedělají výjimky ani v případě blízkých příbuzných. Ovšem možná dvojice ani netoužila setkat se někde na půli cesty, protože oběma bylo jasné, že by měli v patách houf fotografů. Možná je důvod jiný.

Meghan si sice vzala prince, spíš jí ale vyhovuje civilní život.

Dělají Harry a Meghan špatnou reklamu Británii?

Zatímco se Harry a Meghan nepodívali společně do Británie, zavítali o několik dní později do Nigérie, kde rovněž propagovali Invictus Games. Dostávalo se jim takových poct, jako kdyby přijeli na oficiální královskou návštěvu. To se nemělo líbit králi Karlovi ani princi Williamovi. Když se před lety rozhodli vévodové ze Sussexu Harry a Meghan žít civilnějším způsobem a odstěhovali se do Ameriky, přišli o své plnohodnotné šlechtické statusy. Zkrátka pokud neplní královské povinnosti, nemohou využívat ani jejich výhod. Což se ale v Nigérii možná nestalo.

Přivítání hodné králů

Pro africkou zemi to byla událost a možná chtěli hostitelé vzácné návštěvě jen přichystat co nejpřátelštější přivítání. Jenže problém je, že obsahovalo prvky, které se praktikují a zařazují při příjezdu urozených osobností. „Přivítali je tradičním tancem a recepcí, poté je uvedli do škol a charitativních organizací,“ přiblížil pro deník The Mirror expert na královskou rodinu Tom Quinn.

Je jako figurka na dortu. Lidé ostře kritizují nový portrét princezny Kate

Harry s Meghan si kdysi mohli vybrat. Buď by plnili své úkoly a spolu s tím využívali výhod královské rodiny, anebo se těchto devíz zřekli stejně jako pracovních povinností. Pár zvolil druhou možnost. I proto je Harry dnes tak v hledáčku, kdy se zjišťuje, zda nemá v Americe ochranku placenou z peněz Velké Británie. Někteří se i pídili po tom, zda při své poslední návštěvě Británie nevyužil let placený opět ze státní kasy.

Prázdniny na hradě

Bude léto a příznivci starého aristokratického rodu opět doufají, že i slunce rozehřeje srdce členů monarchie a setkají se na jednom z honosných sídel. Podle některých Karel nabídl skotské sídlo Balmoral. Jde přece jen o místo vzdálenější rušnému Londýnu, ačkoli není pochyb, že paparazzi urazí i tuto vzdálenost, aby viděli královskou rodinu znovu pohromadě, zadaří-li se. Spousta věcí závisí jistě na Meghan.

Pro ni muselo být nepříjemnou zkušeností i setkání s Brity před dvěma lety. Tehdy doprovodila Harryho na pohřeb Alžběty II., společně s Kate a Williamem vyšli i mezi fanoušky. Zatímco se lidé nadšeně usmívali a hovořili se třemi členy rodiny, Meghan dali někteří dost chladně najevo, že je vetřelkyně, která Harryho odloudila. Meghan ale nemůže nic ztratit, spíše získá, bude-li se objevovat v Británii častěji.