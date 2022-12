Pokud první polovina dokumentární série o Harrym a Meghan tak úplně neodpovídala vaším očekáváním ohledně šokujících odhalení, zdá se, že teď si přijdete na své. Upoutávka na epizody 4 až 6, která opět pochází od režisérky a dvojnásobné kandidátky na Oscara Liz Garbus (např. filmy What Happened, Miss Simone?, The Farm: Angola, USA) odkazuje na „nespravedlivé“ zacházení s vévodou a vévodkyní ze Sussexu ve Spojeném království a takzvaný Megxit v roce 2020 a propojuje ho s fungováním Buckinghamského paláce.

Předhozená vlkům

„Pořád jsem věřila tomu, co mi říkají, že se to zlepší, že to přejde. Že tohle prostě dělají na začátku. Jakmile se vezmete, bude to lepší. Jakmile si na tebe zvyknou, bude to lepší. Ale po pravdě, ať se snažím sebevíc, ať jsem sebelepší, ať udělám cokoli, stejně najdou způsob, jak mě zničit,“ tvrdí v závěru druhého dílu dokumentu vévodkyně Meghan a vztahuje svůj výrok primárně na bulvární novináře a paparazzi.

Harry a Meghan nenechali na královské rodině nit suchou. Dokumentem začali válku

V nových dílech série tuto myšlenku dále rozvíjí, když pronese: „Nebyla jsem předhozena vlkům, byla jsem pro ně krmením.“ A Harry ji v názoru nepřímo podporuje, když dodá, „že rádi lhali, aby ochránili jeho bratra, ale nikdy nebyli ochotni říct pravdu, aby ochránili jeho a Meghan.“

Přestože pár ani jednou konkrétně nejmenuje, koho tím „oni“ myslí, diváci nezůstanou na pochybách, že se jedná o Buckinghamský palác. V další chvíli pak nejmenovaný člověk, pravděpodobně přítel nebo komentátor, potvrdí, že „aktivně rekrutovali lidi, aby šířili dezinformace“.

Zdroj: Youtube

Let za svobodou

V jiné části upoutávky Harry také vypráví o jejich odchodu z Velké Británie a nutnosti, aby se „odsud dostali“, a na osobních záběrech pořízených pravděpodobně na palubě letadla, které je odváželo ze země, to popisuje jako „let za svobodou“.

Charles v nové roli. Jak britský král změní Vánoce v královské rodině

Paradoxní je, že mluvčí páru nedávno informoval, že manželé nikdy neuvedli jako důvod odchodu z Británie a toho, proč se vzdali svých oficiálních povinností v královské rodině, ztrátu soukromí a nedostatek svobody.

Hary a Meghan s dětmiZdroj: Profimedia

I pokračování dokumentu se tedy v mnoha věcech popírá, jako tomu bylo v případě první části, kdy několik odborníků upozornilo na to, že jsou ve spotech použité ilustrační záběry na davy novinářů, které jen mají dokreslovat mediální štvanici, nebo že dům na prestižní adrese v Kalifornii, ze kterého pochází hned několik záběrů, vůbec není jejich.

Držitelé rekordu

Ať tak, či onak, už teď je jisté, že série o Harrym a Meghan je dosud největším dokumentárním debutem Netflixu. Už během prvního týdne nasbírala na streamovací službě více času u sledování než jakýkoli jiný dokument. „První tři epizody Harry & Meghan zaznamenaly po svém debutu minulý čtvrtek 81,55 milionu hodin sledování po celém světě,“ uvedl Netflix. Alespoň část seriálu údajně sledovalo více než 28 milionů domácností. Totéž, ne-li víc se dá očekávat i u pokračování.