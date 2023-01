Zatímco mnoho lidí netrpělivě čeká, jaký dopad bude mít Harryho biografie Spare na královskou rodinu, v kuloárech už se řeší další věc, a to kniha, kterou by měla psát Meghan. Jak uvádějí zahraniční média, zdroj blízký královskému páru se nechal slyšet, že plánuje napsat svou vlastní „bombastickou“ monografii, která by také úplně neměla šetřit královskou rodinu .

Stejně jako Harryho kniha, jež slibuje „surovou a neochvějnou upřímnost“, by i ta Meghanina měla být maximálně upřímná a měla by vyprávět o čase stráveném za zdmi Buckinghamského paláce. Podle zdroje, kterého cituje britský Daily Mail, nenechá vévodkyně „kámen na kameni“. Hollywoodský agent k tomu řekl The Mail on Sunday: „Abych byl upřímný, překvapilo by mě, kdyby Meghan nezveřejnila svůj vlastní příběh. Spare je Harryho šance říct, jak to bylo, Meghan ale umí být stejně přesvědčivá. Chci říct, kolik hereček se nakonec provdá za prince?“

Dvojice z amerického Montecita, kam se v roce 2020 přestěhovala po odchodu z královské rodiny a kde také nedávno vydala svou dokumentární sérii na streamovací platformě Netflix, už údajně v roce 2021 podepsala smlouvu na čtyři knihy s vydavatelstvím Penguin Random House. Meghan již vydala dětskou knihu The Bench a dvojice prý také pracuje na „wellness knize“. Zástupce vévodkyně byl kontaktován s žádostí o vyjádření.

Uvažuje o vstupu do politiky?

Podle nejmenovaného hollywoodského agenta by Meghan mohla vydat monografii i proto, aby v Americe nastartovala svou politickou kariéru. Vévodkyně se přátelí s velkými jmény levicově orientované americké politiky včetně Obamových, navíc se zajímá o sociální problematiku. Dříve například vedla kampaň za placenou rodičovskou dovolenou. A to není vše.

Zdroj: Youtube

Exkluzivní průzkum, který si nechal udělat v listopadu Express UK naznačil, že by byla i oblíbenou volbou pro prezidentku. Myslí si to i sestra současného amerického prezidenta Joea Bidena Valerie Biden Owens, která jí v pořadu Dobré ráno, Británie veřejně vyznala podporu, když řekla, že vévodkyně by byla dobrou kandidátkou na prezidenta.

Nevěří, že na to má

Expertka na královskou rodinu Kinsey Schofield, která diskutovala o možnosti Meghan vstoupit do politiky, ovšem nevěří, že by se vévodkyně dostala příliš daleko. Poté, co vydali s princem Harrym svůj dokument, zjistili, že s nimi velká část USA nesympatizuje. Průzkum, který ovšem vydal Express UK, odhalil něco jiného. Washingtonský demokratický institut zjistil, že 64 procent respondentů se domnívá, že by demokratická strana měla v příštích prezidentských volbách za dva roky vybrat kandidátku na prezidenta. Meghan Markle se umístila na první příčce v seznamu potenciálních kandidátů s 27 procenty od 1500 pravděpodobných demokratických voličů, uvedl server.

Podle některých ovšem udělala chybu, když odhalila své politické spojence. „Spojené státy jsou toxické, pokud jde o politiku a komunikaci. Meghan se začala objevovat na panelech se Stacey Abramsovou, Hillary Clintonovou či Kamalou Harrisovou a zjistila, že ji polovina země odmítá,“ řekla k tomu Kinsey Schofield. „Vystupování s klíčovými politickými osobnostmi bylo pro vévodkyni ze Sussexu obrovským selháním,“ dodala.

Potřebuje víc peněz

Pokud by ovšem Meghan opravdu chtěla vstoupit do politiky a uvažovala by i o prezidentské kampani, potřebovala by podle dalšího experta na královskou rodinu Roberta Jobsona mnohem víc peněz. Když Tessa Dunlop, autorka píšící o královské rodině, pro TalkTV řekla, že Meghan má prince a teď se jen potřebuje dostat do pozice, aby se dostala do Bílého domu, vložil se jí Jobson do řeči a prohlásil: „Abych byl upřímný, potřebuje k tomu ještě pár liber.“ Poukázal na to, že předchozí prezidenti byli multimiliardáři. „Kdy byl naposledy zvolen prezident, který by nebyl multimiliardář?“ vznesl otázku.

Ať tak či tak, faktem je, že memoáry předcházející politickým ambicím jsou dlouhodobou americkou tradicí, přičemž nedávní prezidenti Donald Trump a Barack Obama také vydali autobiografie nedlouho předtím, než se chopili šance na nejvyšší úřad. Meghan navíc byla otevřená v několika otázkách, jako jsou práva žen a hlasování, nebylo by tedy překvapením, kdyby se do politiky vrhla.

„Pokud má politické ambice, dávalo by to ještě větší smysl,“ dodal nejmenovaný hollywoodský agent The Mail on Sunday uprostřed zpráv o plánované autobiografii vévodkyně.

Kate by se měla bát

Jestli Meghan skutečně knihu vydá, první z královské rodiny, kdo by se měl mít na pozoru, je princezna z Walesu Kate Middleton, která měla v minulosti s Meghan nejvíce konfliktů. Meghan se o ní dokonce v dokumentu nepřímo vyjádřila, že je „ledová královna“ a že byla překvapená, jak formální je královská rodina za zavřenými dveřmi. Měla tendenci každého objímat, nikdo jí to ale neoplácel.

Není tajemstvím, že obě ženy měly mezi sebou po celou dobu napjaté vztahy. Ve dnech před Meghaninou svatbou s princem Harrym v roce 2018 se pohádaly, údajně kvůli tomu, zda by družičky rozhazující květy, mezi nimiž byla i Middletonové dcera princezna Charlotte, neměly mít punčochové kalhoty. Meghan prý dohnala Kate k slzám, i když vévodkyně ze Sussexu později tvrdila, že se stal pravý opak.

Kate s Williamem na návštěvě v Bostonu:

Ve svém nechvalně známém rozhovoru s Oprah Winfrey bývalá herečka tvrdila, že ji Kate rozbrečela. „Něco ji naštvalo, ale přiznala to a omluvila se. Přinesla mi květiny s omluvným lístkem. Udělala to, co bych udělala i já, kdybych věděla, že jsem někomu ublížila,“ řekla s tím, že záležitost nechce dál rozebírat. „Nemyslím si, že je vůči ní fér zacházet do podrobností, protože se mi omluvila a já jsem jí odpustila. Šokující ale na tom bylo, že k tomu došlo až šest nebo sedm měsíců po svatbě,“ nezapomněla si přece jenom na závěr rýpnout. William s Kate se k rozhovoru nevyjádřili, prohlášení vydala pouze královna Alžběta II.

Nešlo o jediný konflikt

Že to mezi královskými páry skutečně skřípe, vyšlo najevo v červnu 2019, kdy si William s Kate a Meghan s Harrym nejprve rozdělili tiskové mluvčí, poté se od sebe odstěhovali (Harry s Meghan přesídlili do svého vlastního bydlení ve Frogmore Cottage), a nakonec se rozhodli společně přestat podporovat i nadaci The Royal Foundation, kterou oba bratři v roce 2009 založili.

To britské občany velmi pobouřilo. Nejprve z rozkolu obviňovali vévodkyni Meghan, která do organizace přišla až jako poslední v roce 2017 po zásnubách s princem Harrym, postupně ale vyšlo najevo, že za rozdělení může spíš Kate, která působí v nadaci už od roku 2011 a příliš se jí nelíbilo, že do jejích plánů začal zasahovat člověk s vlastní vizí. Bylo tedy oficiálně oznámeno, že společné charitativní závazky jsou u konce a nadace bude rozdělena. Harry s Meghan začali pracovat samostatně, stejně jako Kate s Williamem.

Co bude dál?

Od té doby si jdou Sussexové tvrdě za svým. V lednu 2020 se rozhodli „odstoupit“ od svých královských povinností a postupně se přestěhovali do Montecita v Kalifornii. V březnu 2021 následovalo velké interview s moderátorkou Oprah Winfrey, kde Meghan a Harry mimo jiné nařkli královskou rodinu z rasismu, mluvili o obavách o bezpečnost jejich syna Archieho a také o tom, že se Meghan údajně nedostalo pomoci, když měla sebevražedné sklony.

Ani to jim ale nestačilo a letos vydali šestidílný dokument, kde se rozhodli odkrýt nejen zákulisí svého vztahu, ale i některé věci týkající se fungování královské rodiny a také médií vůči nim samotným. Teď pro změnu vychází Harryho paměti a vypadá to, že ani tím jejich touha sdělit světu, jak „překvapivě“ funguje královská rodina, nekončí.