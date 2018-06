Hasiči kolem nás. Ale hlavně v týdenících VLM

Hasiči kolem nás je název dalšího z komunitních projektů, s nímž se už několik týdnů můžete střetávat na stránkách našich novin. Pravidelně jej najdete ve všech týdenících, které VLM vydává a každé úterý i v Pražském deníku.

Hasiči kolem násFoto: Deník.cz

„Na dvojici týdeníkových stran se čtenáři v průběhu roku dozvědí o činnostech dobrovolných hasičů. Základem seriálu je hromadná fotka místního hasičského sboru. V doprovodných textech pak najdou výsledky závodů pro děti i dospělé od malých pohárových, regionálních akcí až po mistrovství republiky. Nezapomínáme ani na pozvánky na akce, které hasiči pořádají pro veřejnost. Objeví se zde i články z oblasti prevence,“ uvedl ředitel redakcí Deníků Roman Gallo.

Unikátní seriál týden co týden píše sedm desítek redaktorů v okresních městech, a to v přímé spolupráci se starosty dobrovolných hasičů. Právě skrze komunitní projekty vydavatelství VLM posiluje svou roli lídra na regionálním trhu. Hasiči kolem nás nabízí nejen unikátní pohled do hasičského života, ale zároveň zdůrazňují roli regionálního tištěného periodika – informovat o životě lidí.

„V této spolupráci vidíme velká pozitiva, jelikož periodika VLM pokrývají nejen celostátní zpravodajství, ale v každé mutaci má velkorysé místo také regionální zpravodajství,“ shrnula Jaroslava Čečrdlová, mluvčí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.