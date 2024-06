Věk je v případě Heidi Janků opravdu jen číslo. Loni vstoupila do další dekády s šestkou na začátku, postavu má ale pořád výstavní. Ráda se obléká do přiléhavých modelů a občas sáhne i po minisukni. Také na charitativní bazárek Nadačního fondu Hanky Kynychové, který podpořil děti v dětských domovech, dorazila v šatech, které odhalovaly její nohy. „Zatím je mám hezké, tak proč bych je neukazovala?“ říká.

Nakupujete věci i v second handech a na bazárcích, nebo preferujete jen nové?

Většinou nakupuji nové věci, ale protože mám už dost plné skříně, sem tam se ráda něčeho zbavím a chodím na bazárky. Ne kupovat, ale prodávat. Loni se mi ovšem stalo, že jsem na jeden bazárek přišla v bílých krajkových šatech a koupila tam podobné. (smích)

Odvážná Heidi Janků: S nahotou jsem zašla hodně daleko, nejsem stydlivá

| Video: Youtube

Často nosíte krátké sukně, nebojíte se ani minisukní. Setkáváte se na to konto s negativními ohlasy a názory, že už na to nemáte věk?

Ano, stylista Filip Vaněk dokonce jednou napsal, že šaty mám sice hezké, ale tak krátké už by být neměly, protože na to nemám věk. Pak jsem se s ním náhodně setkala a vyříkali jsme si to.

A co jste mu řekla?

Že je pořád budu nosit, i když je mi přes šedesát. Nevadí mi to.

Nejsou minisukně na vystoupení trochu nepraktické?

Je pravda, že fotka, na které mě Filip Vaněk hodnotil, byla z akce Muž roku, kde jsem měla krátké šaty. Měla jsem tam jen jednu písničku k přehlídce, kde finalisté předváděli plavky a trenýrky. V dlouhé róbě bych se k nim nehodila, proto jsem šla v krátkých šatech. Ale jinak v nich na jeviště moc nechodím. A když, jsou to kraťasy. Ale o těch mi Filip taky říkal, ať už je nenosím. Nicméně na to prdím. (smích)

V minulosti pro vás byly kraťasy typické. Vyznáváte pořád stejný módní styl?

Asi ano. Svědčí o tom i to, že přijdu na bazárek v bílých šatech a koupím si ty stejné. Kraťasy mám ráda, když je teplo. Na jeviště nosím džíny, upnuté kalhoty a teď je móda i takových těch širokých kalhot. Ty také nosím ráda, ale nerada v nich zpívám. Na vystoupení mám radši upnuté kalhoty. K tomu bundičky… Styl se u mě za ty roky opravdu moc nezměnil.

Heidi Janků s letošními finalisty Muže roku:

Předpokládám, že muži vaše outfity oceňují a ženy kritizují. Je to tak?

Chlapi módu moc neřeší. Řeší jen to, jestli mi to sluší, a je jim jedno, jestli mám kraťasy, dlouhé šaty nebo kalhoty. Občas se najde nějaký rejpal… (smích) Teď mi třeba na Instagramu někdo napsal, že mi nejvíc sluší sukně. A co se týče žen, nesetkávám se s tím, že by mi říkaly, že je to nevhodné nebo nevkusné. Snažím se, aby bylo mé oblečení pořád v mezích normy. Zatím mám hezké nohy, tak proč bych je neukazovala?

Inspirujete i nějaké ženy? Píšou vám?

Ano. Poslední dobou často. Ale v 80. letech mě neměly moc rády. Měly ze mě strach a braly mě jako konkurentku. V posledních letech se to otočilo a třeba na Instagramu mám daleko víc sledujících žen než mužů. Píšou mi, že jsem pro ně inspirací.

Není to i tím, že jste v určitém životním období přiznala, že se vám mění postava a ony se s vámi najednou víc ztotožňují?

Je to možné. Proměnou postavy si projde každá žena. Ale ne každá jde s kůží na trh, aby otevřeně přiznala, že přibrala. Spousta žen to maskuje a nemluví o tom… Také to maskuji, ale proč bych to nepřiznala? Mám 61 let. Pokaždé se podívám na datum narození a říkám si, že na ten věk vypadám ještě dobře.