Možná jste slyšeli, že slavného Forresta Gumpa měl hrát původně John Travolta. Prozradil to v roce 2007 s tím, že tohoto odmítnutí ale v žádném případě nelituje, protože by se neobjevil v Tarantinově snímku Pulp Fiction, kde si zahrál Vincenta Vegu. A zahrál ho bravurně! Stejně jako Tom Hanks Forresta Gumpa. V roce 1995 za něj získal Oscara. I jiní herci odmítli roli v později slavných filmech. Ne vždy to ale nakonec vzali s nadhledem jako Travolta.

Napočtvrté to vyšlo

Mohlo by se zdát, že o roli Barbie bude v Hollywoodu bitka. Přece jen jde o celosvětově známou panenku, se kterou si v dětství hrály miliony dětí. Opak je ale pravdou. Původně byla role psána na tělo Amy Schumer. Když Amy nabídku odmítla, oslovili tvůrci s přepracovaným scénářem Anne Hathaway. Ani u ní se ale scénář nesetkal s nadšením, a tak dostala šanci Margot Robbie.

Ta později přiznala, že ale byla až další v pořadí, a to po krásce Gal Gadot, která roli neakceptovala kvůli jinému filmu. „Z Gal vyzařuje správná ‚barbie energie‘. Je tak neskutečně krásná, ale nemůžete ji nenávidět za to, že je tak krásná, protože je tak upřímně upřímná a nadšeně laskavá, že je to skoro šílené,“ řekla pro Vogue Margot Robbie, definitivní Barbie.

Další slavní herci, kteří odmítli hlavní filmové role:

Přišel o stovky milionů

Málokdo ví, že Matt Damon měl původně hrát ve filmu Avatar. Režisér a producent James Cameron mu dokonce nabídl 10 % ze zisku filmu, což by bývalo bylo asi 250 milionů dolarů. To už je pořádná suma! Matt ale tehdy řekl filmu ne a v roce 2023, tedy o více než čtrnáct let později, připustil, že to byla „nejhloupější věc, jakou kdy herec v historii herectví udělal“. Místo něj získal roli Sam Worthington, pro kterého to byl projekt snů. Zahrál si i ve druhém díle a v blízké době ho čekají ještě další tři díly…

Jediný okamžik, kterého lituje

„Věříte tomu? Je to jeden z nejlepších filmů, který byl kdy natočen,“ řekla Madonna moderátorovi Jimmymu Fallonovi, když zabrousili na to, že jí byla kdysi nabídnuta role ve snímku Matrix. Ona ji však odmítla. „Malá, ale opravdu malá část mě dodnes lituje toho jediného okamžiku v mém životě,“ přiznala zpěvačka otevřeně. Místo ní si roli Trinity, která bojuje proti nadvládě strojů po boku Nea (Keanu Reevese), zahrála Carrie-Anne Moss.

Po boku Keanu Reevese měla původně stát Madonna:

Kdo si počká, ten se dočká

Těžko si kdo už dnes umí představit snímek Nebezpečná rychlost bez Sandry Bullock. Mohl takový ale být, protože roli nejprve dostala tehdy známější Halle Berry. „Já hloupá řekla ne. Ale na svou obranu musím říct, že když jsem si přečetla scénář, autobus nevyjel z parkoviště. Řekla jsem ne, ne, ne, ne!“ nechala se slyšet. Zajímavostí určitě je, že snímek se dostal na žebříček „100 nejlepších thrillerů“, který sestavuje Americký filmový institut a Sandra Bullock si za něj odnesla 500 tisíc dolarů.

Osudová chyba

Nechybělo mnoho a slavného Dannyho Zuka nehrál v Pomádě John Travolta, ale dnes méně známý herec a komik Henry Winkler. Role byla nejprve nabídnuta jemu. Protože krátce před tím ztvárnil podobnou postavu Fonze v Happy Days, ze strachu, aby ho lidé nezaškatulkovali, Dannyho odmítl. „Jsem zatracený blázen,“ řekl o pár let později Chrisu Wallaceovi ze CNN. „Uvědomil jsem si to po letech.“ Bohužel pozdě.

Nechtěl podporovat militarismus

Také film režiséra Tonyho Scotta Top Gun už si dnes lze jen těžko představit bez krasavce Toma Cruise, který hraje armádního letce Peta „Mavericka“ Mitchella. První ale nabídku dostal dnes čtyřiašedesátiletý Matthew Modine. Pokud jde o to, proč roli odmítl, Matthew vysvětlil, že nechtěl podporovat militarismus a nelituje, že se filmu vzdal. Tom Cruise si touto rolí otevřel dveře do světa Hollywoodu, a loni si dokonce zahrál v pokračování trháku Top Gun: Maverick. Zatímco za první díl inkasoval padesát tisíc dolarů, za pokračování už stamiliony.