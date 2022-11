Ve filmu jste měl možnost točit s živou opičkou, která vypadá neskutečně roztomile. Jak se vám s ní natáčelo?

Opička byla bezkonkurenčně nejhorší herecký partner, kterýho jsem v životě měl. Málem jsem přišel o oko. Točí se samozřejmě v určitým tempu a zvířata se mu musejí přizpůsobit, což je většinou komplikovaný. Tady to tempo bylo rychlý, takže to zvířátko bylo v obrovským stresu. Bylo mi ho až líto, jak mi ho tam přivazovali šňůrkama, aby bylo alespoň pár vteřin v záběru. Nápad to byl od scenáristů hezkej, ale realizace byla extrémně náročná.