Přípravy na natáčení zajišťovala marketingová specialistka DPMCB Lucie Anderlová. Byla i oba natáčecí dny na place. „U příprav jsme se s kolegy docela zapotili, ale zážitky z natáčecích dnů za to vážně stály. Pan Kopta kvůli nám překonával strach z výšek, učil se s novými vozy, vyrážel do budějcké dopravy ve špičce, a stejně byl pořád nadšený. I když měl za sebou dva dny před kamerou, dělal vtípky a s upřímným nadšením si povídal s fanoušky ve městě i na našich vozovnách,“ řekla.

Mluvčí Dopravního podniku města České Budějovice (DPMCB) Barbora Smudková upřesnila, že během dvoudenního natáčení se Václav Kopta podíval na zoubek trolejbusům, vyzkoušel si nejnovější vozy Solaris Urbino 18, vozy na CNG, ale i práci některých kolegů z dílny, dispečinku a provozu MHD. „Vyrazil samozřejmě také do města. Na ruch náměstí v neděli shlížel ze zdvihací plošiny, ze které naši kolegové poslední roky zdobí ty nejhezčí vánoční stromky v republice, ale i z vleku historického vozu Škoda 706 RTO. V něm si během projížďky Českými Budějovicemi popovídal s jedním z našich nejvěrnějších řidičů Václavem Filipem, který příští rok oslaví 50 let v DPMCB,“ popsala Barbora Smudková. „V pondělí navíc překvapil cestující, když si v centru města zařídil elektrobus, pro což získal veškeré nutné kvalifikace v době koronaviru. Při pandemickém uzavření divadel se totiž stal řidičem autobusů pražské MHD,“ doplnila.

Václav Kopta, který proslul nejen hereckým a hudebním nadáním, ale také svou vášní pro autobusy, oblékl uniformu budějovického dopravního podniku. A vydal se coby řidič MHD do ulic.

